民進黨山地原住民立委伍麗華2樁腳涉賄選　二審獲判緩刑

▲伍麗華風光當選，但她的2名樁腳卻捲入賄選案，高院二審判2人緩刑。（圖／記者湯興漢攝）

]記者吳銘峯／台北報導

民進黨首位山地原住民立委伍麗華，傳出樁腳疑似賄選案件。檢調單位查出，她的「烏來區後援會」之會長及副會長出資2700元宴請選民，因此提起公訴。一審將2人分別判刑3年2月，案經上訴，高等法院二審審理後，改認定2人有悔意，因此改判刑2年與1年10月，並宣告緩刑5年。可上訴。

伍麗華參選立委後，去年初擊敗國民黨籍的對手後，風光當選民進黨籍首位原住民立委，不過卻傳出疑似賄選案件。檢方起訴指出，伍麗華的新北市烏來區後援會游姓會長及陳姓副會長，於2019年12月28日，在新北市烏來區環山部落、忠治部落，與多位有投票權的山地原住民，一起搭乘遊覽車前往桃園市大溪區，參加當地原住民文化館所舉辦「2020總統暨原住民族立委聯合造勢活動」。

不過遊覽車去程途中，某位選民忽然提議活動結束後晚上去喝一杯，陳姓副會長隨即順勢表示：「晚上回來呀，便當不要吃了啦，就是說我們今天就直接交到某餐廳，辦一桌喔，好不好會長？」，游姓會長也回應：「可以」。於是一行人在當天造勢活動結束後，就到新北市烏來區某餐廳用餐，並由游、陳2人出資2700元，並於過程中拜託眾人投票支持伍麗華。檢調單位獲報後，將2人帶回，但2人強調伍麗華並不知情，檢方最後也僅對2人依照違反《選罷法》提起公訴。

一審法院認定2人有罪，均判刑3年2月。案經上訴，高等法院二審審理後，還是認定2人有罪。但考量2人乃是因為車上選民提議，才順勢表示到餐廳請客，並無在遊覽車上就要打算進行賄選的預謀；況且宴請人數僅7人，又非發送金錢、禮品或招待流水席之大型賄選，對於規模龐大之山地原住民立委選舉，影響甚微。高院因此改將2人分別判刑2年與1年10月，並宣告緩刑5年的自新機會。