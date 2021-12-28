黃光芹批林智堅棄選不仁不義不智　「戰死在竹竹苗戰場上才是真烈士」

▲新竹市長林智堅。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

朝野近期為了新竹縣市合併吵得不可開交，在野黨更批評地制法修法是為新竹市長林智堅再戰2022「量身打造」，而林智堅昨（27日）證實，已放棄角逐竹竹併後的「大新竹市長」，對此，資深媒體人黃光芹批評，林智堅若戰死在竹竹苗的戰場上，才算是真烈士，「而不是像如今臨陣脱逃，把問題丢給民進黨，自我保全去了！」

黃光芹表示，民意一面倒，不是不支持大新竹市合併升格，而是反對「單獨」為一人設事，未通盤考量「其他」縣市，就自然失去正當性，「林智堅抽腿，留下伯仁柯建銘繼續在場中廝殺，之前為他，他走了，還有下一個林智堅，非但無法解決問題，還因矢作俑者把問題丢下，顯得不仁、不義、不智。」

黃光芹指出，林智堅在千字文中表露心跡，一句升格與參選不能兩全，不打自招，若從未盤算過兩全，哪來不能兩全的演算結果，再者，民進黨明明懷壁「多數暴力」，他卻反著說，以「多數沉默」敵不過「少數暴力」討拍，玩不下去，還缺乏智慧。

黃光芹表示，第一時間，許多人會因為有人形塑烈士的假象，而誤以為他在犧牲小我成全大我，但看穿之後，風向就不容易帶，「若要立貞潔牌坊，應大公無私，接受竹竹苗合併的妥適性，而不應該為選舉考量，先行算票，把苗栗排除在外。」

黃光芹指出，林智堅若戰死在竹竹苗的戰場上，才算是真烈士，「而不是像如今臨陣脱逃，把問題丢給民進黨，自我保全去了！」