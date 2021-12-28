石墨烯棉被怎麼選？吳淡如教「2重點」不受騙

【企劃特輯】

今年最火的名詞就是「石墨烯」！光是石墨烯棉被就有超過數十家搶攻市場。不過，台灣尚無法規可以認證石墨烯的比例或純度，所以市面上有許多產品都來蹭熱度，明明比例不足、也沒有紡研所的檢測報告，就宣稱有石墨烯的功能來銷售；甚至有些只是以簡單的工法將石墨烯噴、染、浸泡在織品上，只要一水洗就會失效！專家提醒：消費者選購時要特別注意，免得花錢卻買到一條「普通」的棉被。





▲市面上有許多產品都來蹭石墨烯熱度，所以消費者選購時要特別注意，免得買到一條「普通」的棉被。



石墨烯被大受歡迎 厚度僅棉被1/3 輕薄兼具蓄熱升溫、助循環



很多長輩、小朋友較容易怕冷，會在冬天蓋厚重的棉被，但太厚重的棉被會影響呼吸，而且蓋久了會悶熱，造成半夜會踢被、反而受寒；不過誰說冬被一定要厚才能保暖？新型的「PP石墨烯超導被」，厚度只有冬被的1/3，輕薄、服貼外，好收納且不占空間，相當適合現代人的居住空間。

▲「石墨烯超導被」非常輕薄、服貼、好收納，也不占空間。【官網2入超值優惠組】



從代言變粉絲 「超導被」蓄熱升溫不插電如同天然暖爐



經過專業研究測試，PP超導石墨烯毯被能提高血流量、血流速，加速手腳循環、身體不再冷吱吱，變成「石墨烯控」的林美秀也分享：「當工作忙、壓力大時，躺在床上翻來覆去都睡不著，但自從用了PP超導石墨烯毯被後，真的非常舒服，每天都能一覺到天亮！」。吳淡如也提到：「PP超導石墨烯毯被，像是天然暖爐，蓄熱升溫不需要插電、蓋在身上就能馬上升溫，不但安全、還能幫你省下電費的帳單。」

▲「石墨烯超導被」有很好的導熱、蓄熱效果，加上能釋放遠紅外線光波，幫助循環。【momo購物網 石墨烯能量超導被】



彷彿自帶暖氣機 不必插電 使用更安全



除了輕薄、服貼，第二代PP超導石墨烯超導被，有獨特的HSG蜂巢式石墨烯結構，透過獨家精密儀器的「剝離法」製成，把石墨烯原礦剝離至微米級大小，再把微米級的石墨烯織入紗線中，百分之百保留石墨烯的超導特性；石墨烯是一種天然材質，近乎透明且柔軟、原子排列緊密，連最小分子結構的氦都無法穿透它，被視為21世紀最顛覆的材料，因為它有很好的導熱、蓄熱效果，可以到恆溫效果，久蓋也不會悶熱；且石墨烯被有電毯快速升溫的效果、卻不需要插電，更安全也更省電，加上能釋放遠紅外線光波，幫助循環、有益健康，非常適合在冬季使用。

▲PP波瑟楓妮使用獨家剝離技術法，讓石墨烯能緊緊地崁入棉布上。

▲PP超導石墨烯超導被用獨家「剝離法」製作，可以確保石墨烯材質能永久有效。



「PP超導石墨烯毯被」經紡織研究所檢測 可增加血流量、血流速



由於石墨烯材質正熱，坊間各種品牌林立，專家提醒，選購時有秘訣，才不會花錢受騙：第一、『要認明公證單位認證』。「PP超導石墨烯毯被」經過國內權威認證單位TTRI紡織研究所檢測，除了確定有石墨烯，紅外線放射率達92%；蓋上之後，可以增加血流量19.8%、血流速20.4%；皮膚可以瞬時升溫達近三度。能有這樣的效果，是因為「PP超導石墨烯毯被」從裡被到表面共有四層石墨烯材質，還在棉被裡加入「超導布」，讓導熱、蓄熱的效果提升，達到升溫快、蓄熱久外的優異表現。





▲「PP超導石墨烯毯被」有四層石墨烯材質，還加入「超導布」，讓導熱、蓄熱的效果更加提升。





▲「HSG石墨烯超導布」可以增加血流量19.8%、血流速20.4%，導熱效果加倍，讓循環更順暢。



市受90%「石墨烯被」水洗即失效

石墨烯領導品牌 超強可水洗



第二，市面上很多石墨烯棉被，因為製作技術不良，水洗之後就失去效果，甚至只是靜置，石墨烯材質就會流失；目前，僅有「PP超導石墨烯毯被」透過「獨家剝離法」製作，可以確保石墨烯水洗不失效，能讓石墨烯緊緊的嵌入棉布纖維中，能量永久有效。最後，專家提醒，石墨烯原料具有一定價值，選購時勿貪小便宜，買到售價過低的石墨烯產品，必須要慎選領導品牌才有保障！

▲專家提醒，選購時勿貪小便宜，買到售價過低的石墨烯產品，必須要慎選領導品牌才有保障！

林美秀＆吳淡如合體雙代言

禦寒神物「超導石墨烯毯被」哪裡買？

●官網2入超值優惠組：https://ppweb.tw/aj78w

※五倍券官網貨到付款也可使用唷！

●momo購物網 石墨烯能量超導被：https://chshop.work/khCGk

●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●PP石墨烯官方諮詢專線：080-000-5199、0800-520-367

https://youtu.be/_UvwUYOEit8

