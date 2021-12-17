　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

21世紀科技材料霸主！　有「它」彷彿自帶暖氣機

▲▼21世紀科技材料霸主！　有「它」彷彿自帶暖氣機。

【企劃特輯】

一聽到今年冬天會很冷，超多人已經怕到「皮皮挫」，現在不需再用暖暖包、不必再買電熱毯，2021抗寒聖品就是石墨烯材質的「PP超導石墨烯毯被」！可以在10秒就升高溫度，並經過專業研究測試，PP超導石墨烯毯被能提高血流量、血流速，加速手腳循環、身體不再冷吱吱，連藝人林美秀、吳淡如都愛不釋手，大推PP超導石墨烯毯被好處多，建議家有銀髮族、心血管疾病的長輩，一定要準備一條抵抗寒冬的威脅。

冬夜保暖好物 輕薄兼具蓄熱升溫、助循環

誰說冬被一定要厚才能保暖？新型的「PP石墨烯超導被」厚度只有冬被的1/3，輕薄、服貼外，好收納不占空間，相當適合現代人的居住空間。石墨烯是一種天然材質，近乎透明且柔軟、原子排列緊密，連最小分子結構的氦都無法穿透它，被視為21世紀最顛覆的材料，因石墨烯材質有很好的導熱、蓄熱效果，也可保持恆溫，久蓋不悶熱！

▲▼21世紀科技材料霸主！　有「它」彷彿自帶暖氣機。▲「石墨烯超導被」厚度只有冬被的1/3，非常好收納也不占空間。【官網2入超值組】→設連結https://ppweb.tw/aj77w

▲「石墨烯超導被」厚度只有冬被的1/3，非常好收納也不占空間。【官網2入超值組】

蓋上第二代PP石墨烯超導被 猶如自帶暖氣機

第二代PP超導石墨烯超導被，有獨特的HSG蜂巢式石墨烯結構，透過獨家精密儀器的「剝離法」製成，把石墨烯原礦剝離至微米級大小，再把微米級的石墨烯織入紗線中，百分之百保留石墨烯的超導特性。

▲▼21世紀科技材料霸主！　有「它」彷彿自帶暖氣機。

▲獨家「剝離法」製作，可以確保石墨烯材質能永久有效。【momo購物網 石墨烯能量超導被】

從表面到裡被，總共有四層石墨烯材質的PP超導石墨烯毯被，還在棉被裡加入「超導布」，讓功能大躍進，不用插電，就能達到「微循環」的效果，可感應人體波長，更勝過去遠紅外線毯被的效果，升溫快，且加速循環功能，可進一步帶動血流量、血流速，被專業人士稱為「體內動能毯」。

▲▼21世紀科技材料霸主！　有「它」彷彿自帶暖氣機。

▲「PP超導石墨烯毯被」有四層石墨烯材質，還加入「超導布」，讓導熱、蓄熱的效果更加提升。

從代言變粉絲 「超導被」蓄熱升溫不插電如同天然暖爐

變成「石墨烯控」的林美秀也分享：「當工作忙、壓力大時，躺在床上翻來覆去都睡不著，但自從用了PP超導石墨烯毯被後，真的非常舒服，每天都能一覺到天亮！」。吳淡如也提到：「PP超導石墨烯毯被，像是天然暖爐，蓄熱升溫不需要插電、蓋在身上就能馬上升溫，不但安全、還能幫你省下電費的帳單。」

正牌石墨烯被 超強可水洗 購買撇步照過來！

由於石墨烯材質正熱，坊間各種品牌林立，專家提醒，選購時有秘訣，首先「認明公證單位認證」，PP超導石墨烯毯被經過國內權威認證單位TTRI紡織研究所檢測，除了確定有石墨烯外，紅外線放射率達92%；蓋上之後，可以增加血流量19.8%、血流速20.4%、皮膚可瞬時升溫達近三度。第二「獨家剝離法」製作，確保石墨烯水洗不失效，因市面上品質不佳的石墨烯棉被，放入洗衣機清洗之後，石墨烯就會大量流失，變成一條普通的棉被，有的甚至只要靜置，石墨烯材質就會流失，而透過特殊技術製成的「PP超導石墨烯毯被」，能讓石墨烯緊緊的嵌入棉布纖維中，永久有效。最後，專家提醒，石墨烯原料具有一定價值，選購時勿貪小便宜，買到售價過低的石墨烯產品，必須要慎選領導品牌才有保障！

▲▼21世紀科技材料霸主！　有「它」彷彿自帶暖氣機。

▲「石墨烯超導被」有很好的導熱、蓄熱效果，加上能釋放遠紅外線光波，幫助循環。

▲▼21世紀科技材料霸主！　有「它」彷彿自帶暖氣機。

▲專家提醒，選購時勿貪小便宜，買到售價過低的石墨烯產品，必須要慎選領導品牌才有保障！

林美秀＆吳淡如合體雙代言
禦寒神物「超導石墨烯毯被」哪裡買？
●官網2入超值組：https://ppweb.tw/aj77w
※五倍券官網貨到付款也可使用唷！
●momo購物網 石墨烯能量超導被：https://chshop.work/khCGk

●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●PP石墨烯官方諮詢專線：080-000-5199、0800-520-367

https://youtu.be/exgvlC2g9ME

►莓果色電暖器799元！

ET快訊
包裹送超商！店員問「東西大嗎」　結果讓她羞逃：真抱歉
快訊／找到了！4失聯住客3人採檢、1人已出境
1歲女嬰被生父丟垃圾桶！23年後卻是身價破億巨星　遭討2億扶
LIVE／桃園防疫旅館群聚8確診7同株　專家曝2傳播途徑
快訊／兒家中抽菸被制止　大怒拿刀刺死媽媽
影／「1千公斤鐵門」突倒塌！　工程師遭重壓身亡
桃園檢疫旅館「7人驗出同病毒株」　陳時中：不排除空調傳播
響尾蛇隊簽下台灣投手！　簽約金曝光
女大生產3孩一句「跟狗生的」富豪堅信是自己種！花近9千萬包養
桃園檢疫旅館擴大至「6人群聚」　8確診個案「7人驗出同病毒株
女律師打贏上億土地官司　遭3煞當街狂打報復

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

21世紀科技材料霸主！　有「它」彷彿自帶暖氣機

爽吃披薩買1送1、炸雞桶下殺78折！「5大速食店」最新優惠來了

限時3天！超商消費滿200元打88折　咖啡飲品通通「第2杯半價」爽喝

台中三井Outlet二期今開幕　50新櫃進駐數百人朝聖

「漂亮愛爾麗整形外科診所」通過「診所美容醫學品質認證」　 A咖品質有保證

年末聚會BARHUNTER GO！揪朋友聖誕跨年少不了「雪莉炸彈」輕鬆打造超chill行程

揪同事喝爆！超商限定5天「美式、拿鐵買2送2」

【廣編】迎接虎虎生風之年　尚格獻多款威士忌新年限定禮盒

台灣最高樓餐廳「頂鮮101」年底收攤　饗賓集團接手開新店

全聯天菜公布！鐵粉1個月訂29次　合作UberEats推24小時生鮮外送

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

27歲女花光120萬積蓄住毛胚屋 省下裝潢費最豪華的地方是廁所

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

4口住「破洞古厝」擠5坪房間睡覺　70歲阿公扛家計...孫：想長大賺錢

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

21世紀科技材料霸主！　有「它」彷彿自帶暖氣機

爽吃披薩買1送1、炸雞桶下殺78折！「5大速食店」最新優惠來了

限時3天！超商消費滿200元打88折　咖啡飲品通通「第2杯半價」爽喝

台中三井Outlet二期今開幕　50新櫃進駐數百人朝聖

「漂亮愛爾麗整形外科診所」通過「診所美容醫學品質認證」　 A咖品質有保證

年末聚會BARHUNTER GO！揪朋友聖誕跨年少不了「雪莉炸彈」輕鬆打造超chill行程

揪同事喝爆！超商限定5天「美式、拿鐵買2送2」

【廣編】迎接虎虎生風之年　尚格獻多款威士忌新年限定禮盒

台灣最高樓餐廳「頂鮮101」年底收攤　饗賓集團接手開新店

全聯天菜公布！鐵粉1個月訂29次　合作UberEats推24小時生鮮外送

女友家樓下被砍原是前女友遭家暴找人報復　警4小時火速逮人

游錫堃自豪台法是「民主兄弟」　法議員配戴「我是台灣」名牌力挺

台灣國際電子製造聯合展與照明產業高峰論壇21日起陸續登場

認同央行打炒房！台泥張安平：房地產不能拿來炒作　而是每個人基礎需求

LINE隱藏功能神翻！網收藏「十大工具人」爆驚喜：超級方便

1218公投》林宜敬／新版Microsoft Office與公投的必要性

已婚男想「連結」女網友　冒用單身哥哥身分證下場曝

以前被霸凌！18歲男靠比特幣變人生勝利組　拍影炫富：躺著就賺錢

撒嬌汪客廳邀爸爸陪睡　惺忪臉噘嘴「眼神催促」擋電視：關掉

投完公投再賞月！今年最小滿月週日晚上現身

消費熱門新聞

拿坡里「重量級腿排桶」下殺78折吃

限時3天！超商「3大咖啡飲品」買1送1

超商限定5天「美式、拿鐵買2送2」

黑人牙膏走入歷史　改名「好來」

台灣最高樓餐廳頂鮮101年底收攤

台中三井Outlet二期開幕　50新櫃進駐

12元吃21風味館大薯霸、烤雞聖誕大餐

Roots outlet改裝必逛重點一次看

披薩買1送1！5大速食店最新優惠來了

全聯XUberEats推24小時生鮮外送

超商限時滿200元打88折還有咖啡優惠

快檢查家中的飲水　用水的6大隱憂你中了幾項？

速食店「招牌香草烤雞下殺79折」

冬天廁所濕臭味網推1秒清新妙招

更多熱門

相關新聞

藝人鮪魚上山下海「好夥伴」！一件搞定多變天氣

藝人鮪魚上山下海「好夥伴」！一件搞定多變天氣

其實想要保暖不見得一定要包得跟肉粽一樣！石墨烯界的領航者「PP波瑟楓妮」，自今年六月推出「石墨烯懶人塑崩褲」後，靠著「三大優勢」橫掃個大電商平台、電視購物，短短五個月就賣出十萬條；業者也順應「塑崩粉」的需求，推出好幾款限量色，每次一推出都馬上賣到缺貨，可見塑崩褲的超人氣！

遭大陸人造謠得肺癌！吳淡如3點高EQ回應

遭大陸人造謠得肺癌！吳淡如3點高EQ回應

遠離「肉粽式保暖」！最強科技褲一件搞定

遠離「肉粽式保暖」！最強科技褲一件搞定

林美秀被打入冷宮還笑得出來？

林美秀被打入冷宮還笑得出來？

許富凱媽急徵婚開「4標準」

許富凱媽急徵婚開「4標準」

關鍵字：

PP超導石墨烯毯石墨烯林美秀吳淡如

讀者迴響

熱門新聞

好市多賣「這件帽T」引熱議：考驗信仰？

王力宏遭爆劈腿BY2妹　網揪1疑點經紀公司回應了！

《玩很大》加入5新成員！　吳宗憲鬆口小隊長人選

小吃漲價10元「客人全跑光」　網揪1致命傷

開店10年首次調漲　小吃店老闆哭：客人全跑光

她60歲冒死「產下雙胞胎」...11年後近況曝

鄧紫棋爆分手5年富二代男友！3句話嗆他「雙面人」

快訊／遭登報宣傳「核四不同意」　侯友宜動怒：公投需要玩成這樣子嗎？

華航澎湖空難225死慘劇　專家揭真相

30網紅、藝人表態「公投四個不同意」名單一次看

華航澎湖225死空難慘劇　1分鐘詭異錄音檔曝

麥當勞打烊前點餐1800！店員聽一句爆嗆

首次下單蝦皮店到店！他超後悔「寧願寄超商

孫德榮怒批宜蘭名店不友善！　急上廁所被忽視

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

更多

最夯影音

更多
黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊
小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面