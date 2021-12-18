　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「塑崩粉」敲碗！塑崩褲「羅蘭紫」限量新色上市、掀搶貨潮

▲塑崩褲。（圖／宏睿國際提供）

【企劃特輯】

今年六月「石墨烯塑崩褲」爆紅，至今銷售突破十萬條，網路出現大批忠實的「塑崩粉」現象，潘若迪老師還為此編排了一首「塑崩跳」舞蹈，成為網路瘋傳的瘦身舞影片。業者先前推出限量版「海軍藍」及「星空灰」，上市沒多久就賣到缺貨，讓許多沒搶到的粉絲扼腕，大批粉絲敲碗希望推出其他顏色的塑崩褲，廠商也回應消費者需求，推出聖誕限量版的「羅蘭紫」石墨烯懶人塑崩褲，消息一發布，首賣日官網就出現大當機，一度癱瘓兩小時，證明石墨烯塑崩褲的超強吸粉力！

▲塑崩褲。（圖／宏睿國際提供）

▲業者先前推出限量版海軍藍、星空灰，一推出沒多久就全售完。【官網限定-髖骨加壓】

每14人就有1人購買　塑崩褲好修身、回購率高

根據統計台灣35~45女性每14個人就有一個人購買過；許多消費者表示，穿過就回不去了，因為穿上塑崩褲後真的立即有感，超強的塑型力，馬上體驗到收腹肉、提臀肉、修腿肉的效果；而且運動時穿上，可以大幅提高運動效能，讓循環力增加；釋放出高能量的遠紅外線，能達到蓄熱升溫、提高循環的效果，成為網推必BUY神褲，更有95%消費者願意回購。

▲塑崩褲。（圖／宏睿國際提供）

▲石墨烯能釋放出高能量的遠紅外線，能達到蓄熱升溫、提高循環的效果。【官網聖誕限定-羅蘭紫】

▲塑崩褲。（圖／宏睿國際提供）

▲穿上塑崩褲立即有感，超強的塑型力，馬上體驗到收腹肉、提臀肉、修腿肉的效果。【Pchome 塑崩褲 羅蘭紫、經典黑2件任選】

100%台灣開發製造　「科技褲」一件多功能

業者表示，產品受矚目可以靠廣告，但要長銷、回購，就必須靠的「品質」說話，「PP石墨烯懶人塑崩褲」百分之百由台灣開發製造，特別將諾貝爾獎背書的石墨烯材質導入紡織布料中，讓運動褲變身成「循環代謝褲」；另外，「石墨烯懶人塑崩褲」大手筆引進價值千萬的特殊紡織機台的塑崩織法，讓運動褲變身成為可以雕塑身形的「塑身褲」，穿上後可以繃住贅肉、修飾你的腿部、臀部的線條，看起來更修長結實的視覺效果，穿上就會有感受，無論任何身型都能夠輕鬆駕馭，且石墨烯的材質特性讓它穿上極為舒適親膚，春夏不悶熱、秋冬恆溫保暖，一年四季都能穿，無論是單穿或是內搭都好看！

▲塑崩褲。（圖／宏睿國際提供）

▲任何身型都能夠輕鬆駕馭「PP石墨烯塑崩褲」，春夏不悶熱、秋冬恆溫保暖，一年四季都能穿。

「塑崩褲」四合一效果：運動、塑身、養身、循環

穿上石墨烯塑崩褲，它會產生被動式循環的效果，就像持續慢跑一樣，不但能提升循環，幫助熱量代謝，讓運動的表現和效率更好；除此之外，石墨烯與人體交互產生的波長還能保養關節和肌力，是結合運動、塑身、養身、體重管理多種功能的新一代科技運動褲。

▲塑崩褲。（圖／宏睿國際提供）

▲獨家的塑崩織法，不分尺寸、不管是22吋或是46吋的腰圍通通都穿得下，也不會發生鬆脫變形的狀況。

林美秀＆吳淡如合體雙代言
眾多藝人愛用「石墨烯懶人塑崩褲」哪裡買？

●官網限定-髖骨加壓：https://ppweb.tw/aj77x
●官網聖誕限定-羅蘭紫：https://ppweb.tw/aj77y
●Pchome 塑崩褲 羅蘭紫、經典黑2件任選：https://chshop.work/yoxl9
●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●PP石墨烯官方諮詢專線：080-000-5199、0800-520-367

https://youtu.be/q5ccCU7RmGY

►蠶絲外套10880元→2592元

ET快訊
王力宏13年沒換車「刮痕堅持不修」　原因驚呆！網：難怪沒時間
捲王力宏約炮醜聞！徐若瑄《華燈》媽媽桑地位不保？　製作方回應
不只王力宏？汪小菲爆「出軌25歲女星」　3證據照曝光
快訊／台中婦撕毀公投票　被帶回偵訊
王力宏遭毀滅性爆料　網翻「他21年前歌曲」驚：是先知！
By2妹Yumi閨蜜爆「王力宏每次見面都約砲」！　當小三還傳
王力宏「拉黑假周杰倫」被抓包！　林俊傑也出手了
快訊／李靚蕾正式宣戰BY2妹Yumi！　開嗆：我提供證據

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「塑崩粉」敲碗！塑崩褲「羅蘭紫」限量新色上市、掀搶貨潮

【廣編】挺原民！KIRIN Bar BEER新推四款「Bar原民傳智設計罐」

台way購物節線上起跑！集結500特色企業盡展台灣味

聖誕前夕田馥甄大方表白　最愛ONE BOY All in one 3.0

咖啡控快補貨！全聯咖啡大賞「買1送1」　濾掛、即溶、烘豆都有

超商飲料霸主是它！？懂喝的人才知道其中屹立不搖的秘辛

交換禮物新選擇！超商開賣「鑽石項鍊下殺3.8折」　還有戒指、耳環

【廣編】信義區驚見大型杯麵出沒　反差萌吸引排隊人龍

21世紀科技材料霸主！　有「它」彷彿自帶暖氣機

爽吃披薩買1送1、炸雞桶下殺78折！「5大速食店」最新優惠來了

《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費

拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

EP03_網路版_PROMO2賽制殘酷升級 選手進入1vs1廝殺對決

寧夏夜市「刺青男仆街」以為被笑　撂人棍棒毆打砸車！夫妻衰斷指

男子載母「自撞路邊汽車」雙亡　詭異監視器曝光：周邊都沒行車

衣服飛落窗臺！他出動「特工螃蟹」　成功垂降撿回...網：不可能的任務

公車急煞！婦跌倒昏迷全車嚇傻　小六女童冷靜報案...求救音檔曝

「塑崩粉」敲碗！塑崩褲「羅蘭紫」限量新色上市、掀搶貨潮

【廣編】挺原民！KIRIN Bar BEER新推四款「Bar原民傳智設計罐」

台way購物節線上起跑！集結500特色企業盡展台灣味

聖誕前夕田馥甄大方表白　最愛ONE BOY All in one 3.0

咖啡控快補貨！全聯咖啡大賞「買1送1」　濾掛、即溶、烘豆都有

超商飲料霸主是它！？懂喝的人才知道其中屹立不搖的秘辛

交換禮物新選擇！超商開賣「鑽石項鍊下殺3.8折」　還有戒指、耳環

【廣編】信義區驚見大型杯麵出沒　反差萌吸引排隊人龍

21世紀科技材料霸主！　有「它」彷彿自帶暖氣機

爽吃披薩買1送1、炸雞桶下殺78折！「5大速食店」最新優惠來了

大阪嚴重火災釀24死！疑似縱火男「重傷命危」　曾到起火診所就醫

王力宏遭李靚蕾千字文毀滅！　好友陳建州現身「搖搖手」親回應

公投意外／擔心蓋廢票激動送醫　烏龍檢舉「他要我蓋4個不同意」

崔宇植穿校服永遠有少年感！「想做壞事揚嘴角」表情超Q

公投票被「提前蓋不同意」？　北市：發票前已有請民眾確認

撿到皮夾依法要求1／10報酬　警勸「做好事」破局...500元解決

李靚蕾揭王力宏「腥夫」真面目！　隋棠留言打氣「當妳真正快樂，人生就有意義」

路邊臨停遭卡車高速衝撞！妻兒9人捲車底慘死　他下車幫忙逃一劫

林右昌完成公投投票　籲4項議題攸關國家發展：踴躍出來投票

7萬警力維護投票所秩序　全台出現7件影響投票案

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

消費熱門新聞

咖啡控補貨！全聯咖啡大賞買1送1

拿坡里「重量級腿排桶」下殺78折吃

披薩買1送1！5大速食店最新優惠來了

限時3天！超商「3大咖啡飲品」買1送1

Roots outlet改裝必逛重點一次看

快檢查家中的飲水　用水的6大隱憂你中了幾項？

台中三井Outlet二期開幕　50新櫃進駐

黑人牙膏走入歷史　改名「好來」

信義區驚見大型杯麵　吸引排隊人龍

超商限時滿200元打88折還有咖啡優惠

冬天廁所濕臭味網推1秒清新妙招

聖誕前夕　田馥甄大方表白

超商限定5天「美式、拿鐵買2送2」

12元吃21風味館大薯霸、烤雞聖誕大餐

更多熱門

相關新聞

營養師曝「斷食法」6大注意事項

營養師曝「斷食法」6大注意事項

被許多明星、名人愛用而爆紅的「168間歇性斷食」，可說是近年來最知名、也最多人嘗試的減肥方式，連帶著讓其他衍伸的1410、52斷食法等各種斷食法跟著流行。而知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就提醒，執行斷食法時需要注意6大關鍵，才能有效地健康瘦身。

2週狂剷5公斤！晚餐改喝「減脂神湯」必瘦

2週狂剷5公斤！晚餐改喝「減脂神湯」必瘦

科技材料霸主　有「它」彷彿自帶暖氣機

科技材料霸主　有「它」彷彿自帶暖氣機

營養師曝「4種肥肚」成因和改善法

營養師曝「4種肥肚」成因和改善法

藝人鮪魚上山下海「好夥伴」！一件搞定多變天氣

藝人鮪魚上山下海「好夥伴」！一件搞定多變天氣

關鍵字：

塑崩褲瘦身石墨烯林美秀吳淡如

讀者迴響

熱門新聞

王力宏召妓被拍！李靚蕾毀滅性離婚「每城市都有唯一炮友」

李靚蕾毀滅王力宏點名「吳XX」　網驚：有內幕！

快訊／李靚蕾深夜長文揭與王力宏離婚內幕

快訊／王力宏現身了！「對鏡頭做1動作」

妻快生產王力宏還在約炮！　李靚蕾：違反法規也要去

王力宏召妓花名冊「記錄炮友特徵」荒淫內容被李靚蕾抓包

王力宏砲友曖昧叫他「宏宏」　鍵盤柯南挖出這位女星

王力宏召妓早被爆？13年前《康熙》小本本：酒店玩超兇

快訊／李靚蕾正式宣戰BY2妹Yumi！　開嗆：我提供證據

王力宏「放閃照全是P圖」！網揪5大鐵證說謊

快訊／徐若瑄衰捲王力宏婚變　深夜暴怒反擊

李靚蕾16歲王力宏就下手！　睡完隔天翻臉

李靚蕾爆長文藏2字　暗示王力宏「男女通吃」

王力宏遭毀滅後「深夜偷偷現身」！上線秒做2件事

統整王力宏「12大惡行」！網看完怒爆：好髒的男人

更多

最夯影音

更多
《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費

《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費
拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面