「塑崩粉」敲碗！塑崩褲「羅蘭紫」限量新色上市、掀搶貨潮

【企劃特輯】

今年六月「石墨烯塑崩褲」爆紅，至今銷售突破十萬條，網路出現大批忠實的「塑崩粉」現象，潘若迪老師還為此編排了一首「塑崩跳」舞蹈，成為網路瘋傳的瘦身舞影片。業者先前推出限量版「海軍藍」及「星空灰」，上市沒多久就賣到缺貨，讓許多沒搶到的粉絲扼腕，大批粉絲敲碗希望推出其他顏色的塑崩褲，廠商也回應消費者需求，推出聖誕限量版的「羅蘭紫」石墨烯懶人塑崩褲，消息一發布，首賣日官網就出現大當機，一度癱瘓兩小時，證明石墨烯塑崩褲的超強吸粉力！

▲業者先前推出限量版海軍藍、星空灰，一推出沒多久就全售完。【官網限定-髖骨加壓】



每14人就有1人購買 塑崩褲好修身、回購率高



根據統計台灣35~45女性每14個人就有一個人購買過；許多消費者表示，穿過就回不去了，因為穿上塑崩褲後真的立即有感，超強的塑型力，馬上體驗到收腹肉、提臀肉、修腿肉的效果；而且運動時穿上，可以大幅提高運動效能，讓循環力增加；釋放出高能量的遠紅外線，能達到蓄熱升溫、提高循環的效果，成為網推必BUY神褲，更有95%消費者願意回購。

▲石墨烯能釋放出高能量的遠紅外線，能達到蓄熱升溫、提高循環的效果。【官網聖誕限定-羅蘭紫】

▲穿上塑崩褲立即有感，超強的塑型力，馬上體驗到收腹肉、提臀肉、修腿肉的效果。【Pchome 塑崩褲 羅蘭紫、經典黑2件任選】



100%台灣開發製造 「科技褲」一件多功能



業者表示，產品受矚目可以靠廣告，但要長銷、回購，就必須靠的「品質」說話，「PP石墨烯懶人塑崩褲」百分之百由台灣開發製造，特別將諾貝爾獎背書的石墨烯材質導入紡織布料中，讓運動褲變身成「循環代謝褲」；另外，「石墨烯懶人塑崩褲」大手筆引進價值千萬的特殊紡織機台的塑崩織法，讓運動褲變身成為可以雕塑身形的「塑身褲」，穿上後可以繃住贅肉、修飾你的腿部、臀部的線條，看起來更修長結實的視覺效果，穿上就會有感受，無論任何身型都能夠輕鬆駕馭，且石墨烯的材質特性讓它穿上極為舒適親膚，春夏不悶熱、秋冬恆溫保暖，一年四季都能穿，無論是單穿或是內搭都好看！

▲任何身型都能夠輕鬆駕馭「PP石墨烯塑崩褲」，春夏不悶熱、秋冬恆溫保暖，一年四季都能穿。



「塑崩褲」四合一效果：運動、塑身、養身、循環



穿上石墨烯塑崩褲，它會產生被動式循環的效果，就像持續慢跑一樣，不但能提升循環，幫助熱量代謝，讓運動的表現和效率更好；除此之外，石墨烯與人體交互產生的波長還能保養關節和肌力，是結合運動、塑身、養身、體重管理多種功能的新一代科技運動褲。

▲獨家的塑崩織法，不分尺寸、不管是22吋或是46吋的腰圍通通都穿得下，也不會發生鬆脫變形的狀況。

林美秀＆吳淡如合體雙代言

眾多藝人愛用「石墨烯懶人塑崩褲」哪裡買？

●官網限定-髖骨加壓：https://ppweb.tw/aj77x

●官網聖誕限定-羅蘭紫：https://ppweb.tw/aj77y

●Pchome 塑崩褲 羅蘭紫、經典黑2件任選：https://chshop.work/yoxl9

●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●PP石墨烯官方諮詢專線：080-000-5199、0800-520-367

https://youtu.be/q5ccCU7RmGY