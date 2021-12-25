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寒流大作戰！用「黑科技」挑戰升溫

▲▼寒流大作戰！用「黑科技」挑戰升溫 。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

今日因強烈大陸冷氣團南下，各地溫度驟降，低溫可能會來到10度上下，讓人不得不換上厚重的冬裝保暖，但其實想要保暖不見得一定要包得跟肉粽一樣！石墨烯界的領航者「PP波瑟楓妮」，將諾貝爾獎背書的石墨烯材質導入紡織布料中，透過石墨烯極好的熱傳導及釋放出高能量的遠紅外線波，達到蓄熱保暖，讓妳愛水也不怕流鼻水！

▲▼寒流大作戰！用「黑科技」挑戰升溫 。（圖／業者提供）

▲林美秀、吳淡如代言的塑崩褲一推出就受到矚目。

【官網限定-髖骨黑】

▲▼寒流大作戰！用「黑科技」挑戰升溫 。（圖／業者提供）

▲石墨烯因能釋放出高能量的遠紅外線波產生共振，能蓄熱升溫、增加循環。

【官網聖誕限定-羅蘭紫】

100%台灣開發製造「黑科技神褲」一件多功能　回購率達95%

根據統計台灣35~45歲女性每14個人就有一個人購買過「PP石墨烯塑崩褲」，許多消費者表示，穿過就回不去了，回購甚至高達95%；「PP石墨烯塑崩褲」百分之百由台灣開發製造，業者經多年研發，將石墨烯原礦經由「獨家剝離法」處理成奈米粉後，再抽取成絲織入紗線之中，擁有高穿透的特色，能達到透氣、蓄熱升溫但卻不悶熱的效果；另外，台灣廠商大手筆引進價值千萬的特殊紡織機台的「塑崩織法」，穿上後可以繃住贅肉、修飾腿部、臀部的線條，變身成為可以雕塑身形的「塑身褲」；而且只有一個尺寸就能讓22腰~46腰的人通通都穿得下，不僅在網路媒體、論壇討論度極高，更打入海外市場，可見石墨烯塑崩褲的超人氣！

▲▼寒流大作戰！用「黑科技」挑戰升溫 。（圖／業者提供）

▲台灣廠商大手筆引進價值千萬的特殊紡織機台的「塑崩織法」，讓一個尺寸就能讓22腰~46腰的人通通都穿得下。

【官方直營 momo購物網 獨家色橄欖綠+聖誕限定羅蘭紫 多色任選】

▲▼寒流大作戰！用「黑科技」挑戰升溫 。（圖／業者提供）

▲「PP石墨烯塑崩褲」不僅在台灣造成轟動還打入海外市場。

黑科技風靡全球　石墨烯開啟21世紀材料新紀元

而「石墨烯」到底強大在哪裡？在2010年兩位英國曼徹斯特大學物理學家成功在實驗中分離出石墨烯、證實可以單獨存在後，立即獲得諾貝爾物理學努力的肯定、迅速在全世界掀起狂潮；因為石墨烯具有高傳性，也是目前發現電阻率最小、導電性最佳的物質，它比鑽石還堅硬、強度比鋼高100倍，它的透光性、導熱性、韌性也絕佳！目前也已被運用進各領域開發製造成不同的石墨烯產品，開啟了本世紀新一波的醫療保健新紀元！

▲▼寒流大作戰！用「黑科技」挑戰升溫 。（圖／業者提供）

▲2010年兩位英國曼徹斯特大學物理學家獲得諾貝爾物理學獎，開啟新一波的醫療保健新紀元。

HSG超導石墨烯舒適親膚 讓一年四季都能穿

石墨烯運用進日常生活後，各項產品都創造優越表現，這正是各國人士對於「石墨烯塑崩褲」著迷不已的原因，石墨烯強大的功效不僅能讓運動表現更加優越，透過它釋放出高能量的遠紅外線波，與人體的分子產生共振，能讓循環力增加，幫助熱量代謝，穿上慢跑10分鐘、就有長跑30分鐘的效果，且石墨烯的材質特性讓它穿上極為舒適親膚，春夏不悶熱、秋冬恆溫保暖，一年四季都能穿。

▲▼寒流大作戰！用「黑科技」挑戰升溫 。（圖／業者提供）

▲石墨烯從原礦處理到奈米級的大小，變成HSG超導石墨烯，擁有高穿透的特色，達到透氣的效果。

髖部加壓限定「羅蘭紫」 跟假跨寬說掰掰

石墨烯塑崩褲在設計時就希望女性朋友在每一個場合都能穿、並不侷限於運動時，所以在剪裁設計上耗費了許多心思，廠商也針對台灣女性朋友的需求做出調整，這次針對亞洲女性最困擾的「假跨寬」(俗稱馬鞍肉)問題，推出髖部加壓的momo獨家「橄欖綠色」及聖誕限定「羅蘭紫色」；除了整件褲子依舊採用特殊的塑崩織法，讓腰部有曲線、完美收腹、提臀包覆外，更強化髖部部分，能夠修飾假跨寬、大腿肉，同時透過石墨烯釋放遠紅外線的特性，促進部位肌肉放鬆、幫助循環順暢，讓女性消費者體態更修長、告別假跨寬的煩惱，無論妳是久站久坐族群或下半身循環差通通都能透過這條塑崩褲改善！

▲▼寒流大作戰！用「黑科技」挑戰升溫 。（圖／業者提供）

▲「石墨烯塑崩褲」流線型的剪裁，能修飾腿部線條、提臀，達到雕塑身型的效果。

▲▼寒流大作戰！用「黑科技」挑戰升溫 。（圖／業者提供）

▲髖部加壓能夠修飾假跨寬、大腿肉，讓體態更修長。

林美秀＆吳淡如合體雙代言
全球首款「石墨烯懶人塑崩褲」哪裡買？
●官網限定-經典黑：https://ppweb.tw/aj78g
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