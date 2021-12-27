林智堅棄選大新竹！他憂綠營「誰能贏韓國瑜、柯文哲？」網點名1人

記者閔文昱／綜合報導

朝野近期為了新竹縣市合併吵得不可開交，新竹市長林智堅稍早證實，他決定放棄角逐「竹竹併」後首任的「大新竹市長」，希望能促使在野各政黨停止政治操作，不過前議員王浩宇則擔憂，林智堅棄選，「民進黨還有誰選得贏韓國瑜、柯文哲？」

▲新竹市長林智堅放棄「大新竹」市長。（圖／記者林敬旻攝）

新竹市長林智堅為成功推動新竹縣市合併，一直被國民黨質疑民進黨因人設事；不過，林智堅27日正式宣布「棄選」大新竹市長，讓綠營人士紛紛發生給予肯定。總統蔡英文就在林智堅貼文下方留言，表示尊重林智堅的決定；民進黨立委王定宇指出，這個承諾展現出推動合併的真心與決心，民進黨發言人謝佩芬則喊話，民進黨表達敬佩與支持。

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

對此，民進黨籍前桃園市議員王浩宇喊話推測，前高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲恐會參選新竹市市長，如今林智堅宣布棄選，「你覺得民進黨還有誰選得贏韓國瑜、柯文哲？」許多網友則留言，「讓他們被虐過才知道誰好啊」、「韓總去再讓新竹發大財」、「陳時中或柯建銘都可以出戰」、「麻煩柯文哲去新竹，因為一堆園區的人都覺得柯文哲好棒」。

其中，不少網友紛紛點名，「鄭文燦」、「桃園林智堅、新竹鄭文燦」、「燦燦不考慮南移新竹嗎」、「鄭文燦不錯」，不過也有網友認為，「以現在國民黨的攻擊火力，硬推林智堅出來也不一定選的上，不如以退為進，逼國民黨晾底牌」、「我覺得其實沒差」、「新竹沒差啦，合併後就算林也很難選」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘