出生才1個月竟被輸錯血！A型男嬰「心臟手術後」遭誤輸AB型血

▲男嬰血型為A型，但卻被輸進O型血。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者王佩翊／編譯

日本千葉縣兒童醫院日前有一名男嬰因為先天患有心臟疾病，因此出生僅一個月就接受了心臟手術，然而誰也沒想到，該名血型為A型的男嬰在加護病房觀察時，卻被醫護人員誤輸進AB型的血液。儘管事後經過觀察與治療，男嬰並無大礙，但該起事件仍然引發外界譁然。

根據《富士新聞網》報導，千葉縣兒童醫院2020年12月發生一起醫療事故，一名出生僅一個月的男嬰因為患有先天性的心臟疾患，因此緊急接受心臟手術，術後則是住進了新生兒加護病房接受集中治療。然而該名男嬰在新生兒加護病房時，卻被醫護人員誤輸進非自己血型的血液。

該名男嬰血型為A型，但卻在醫護人員的疏忽下，被輸進AB型的血，總量約為5毫升。院方表示，當時同一間新生兒加護病房，包含當事男嬰在內，正好有2名嬰兒都需要輸血，醫護人員才會不小心在沒有確認的情況下，錯把要輸給另一位AB型嬰兒的血液輸進男嬰體內。

院方發現後緊急進行後續處理，所幸男嬰最後並無大礙，平安出院。對此，千葉縣兒童醫院表示，未來在輸血上將會徹底檢查，以防類似事件再度發生。

▲事發當時新生兒加護病房一共有2名嬰兒需要輸血。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



另一方面，印度11月也有一名25歲的O型女子因為罹患鐮狀細胞性貧血被送進公立醫院治療，但在治療過程中，醫療團隊竟然粗心地將B型血輸給女病患，最終導致該名女病患死亡。

根據醫療從業人員表示，一般醫療人員在替病患輸血前，都需要進行交叉比對，以防出錯，因為一旦誤將不同血型的血液輸進人體內，患者很有可能在10至15分鐘內就會死亡，因此絕對不能大意。

事實上，通常在輸血前，醫護人員會先替患者抽血，並送往血庫，以確定病患的血型，而當醫師確定病患的血型後，會從血庫中取出和患者同血型的血袋，再進行交叉比對，整個過程至少要花費30分鐘。

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