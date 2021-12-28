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皮夾是隨身財庫！新年別忘「整理錢包」　7大守則教你告別窮神

▲錢包,錢。（圖／免費圖庫pexels）

▲整理錢包也是一門學問。（圖／免費圖庫pexels）

記者王佩翊／編譯

2021年即將過去，許多人為了迎接新的一年都會進行大掃除，然而除了房間需要整理，其實每天隨身攜帶的錢包也應該要好好整頓。日本網站OTONA SALONE就特地分享了整理錢包的7大守則，強調整理錢包才是學會運用個人資產的第一步，而民眾也可以跟著一起好好「打掃」錢包內不該出現的東西，迎接新年新氣象。

1、發票收據

雖然在台灣因為統一發票能夠兌獎，因此大部分的人都會領取發票，但事實上在其他國家，很多人都會因為嫌發票收據佔位置，而直接不拿。但報導強調，為了能每天確切回顧並掌握每一筆消費，應該要領取發票與收據，待回家確認過自己今天到底花了多少錢之後，屆時再丟掉也不遲。如果可以，最好還可以將所有花費都記下來。

確實領取發票與收據還有一個優點則是能夠掌握店員在結帳時，是否有出錯。有時會因為店員的失誤導致沒有優惠或是刷錯條碼與件數等，這種時候就能拿著發票回去退回差價。

2、會員集點卡

通常會員集點卡都是免費的，因此很多人抱持著不辦白不辦的心理，每到一個店家就會申請會員卡，然而其實過多的會員集點卡根本很難活用，有時候反而會為了要湊集點而故意買一些不必要的東西。錢包內最好只放自己經常去的5家店，超過3個月沒有使用過的會員集點卡也可以直接捨棄。如果真的很想要集點，建議可以另外準備專門放會員卡的卡夾，不要塞進錢包內。

▲▼錢包,零錢 。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲控制信用卡的張數，才能有效累積紅利。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

3、信用卡

不少人會為了辦卡禮而申辦信用卡，但事後卻發現該張信用卡不實用，或是過了首年就要收取年費，因而陷入困擾。如果真的很喜歡辦卡禮，那最好在拿到辦卡禮後就立即剪卡。錢包裡的信用卡最好維持1到3張就好，並且決定好一張主要累積紅利的信用卡，並集中使用。

4、根本不會用的折價券

拿到折價券總是會想著「下次就會用到！」所以全都留在錢包內，但實際上每到結帳時不是忘記使用就是突然找不到，十分困擾。為了不讓錢包內被大量折價券塞滿，應該先決定好折價券的使用時間，進行「計畫消費」，如果超過該期限，也不用覺得可惜，直接丟掉即可。

▲▼錢包,零錢 。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲零錢太多不但會增加錢包重量，還會造成皮夾破損。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

5、太多零錢

錢包如果被零錢塞滿也不好，不但看起來太鼓不好看，還會造成錢包變形毀損。每天回家後應該要好好整理錢包，每種面額的硬幣只要留下幾枚就好。

6、太多張金融卡

基本上只需要隨身攜帶主要管理生活費的銀行帳戶的金融卡就好，其他的最好不要放進錢包，也就是說錢包內通常放1張即可，最多也不要超過2張。除了平時管理生活支出的銀行帳戶外，其他的帳戶應該是要來做投資與儲蓄，那麼提款就不應該是主要目的，所以更不需要將金融卡隨身攜帶。

7、包包裡的垃圾

因為身旁沒有垃圾桶因此隨手將垃圾塞進包包內，回家後也忘了拿出來，就這樣累積在包包裡，反而會影響運勢，所以不只是錢包，每天背著的包包也應該好好整理。

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