　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東奧「省下498億」仍是史上最貴奧運　官方估算成本出爐

▲▼東京奧運，東奧 。（圖／路透）

▲東奧被牛津大學評為史上最貴奧運。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

《美聯社》報導，2020東京奧運被牛津大學評為「史上最貴的一屆奧運」，主辦單位上周宣布，本屆初步估算成本為136億美元（約新台幣3766億元），比預期少了18億美元（約新台幣498億元）；儘管如此，實際支出仍可能是官方數字的2倍，因疫情延遲1年則是主因之一。

主辦單位表示，由於沒有觀眾，因此勞動力成本大幅縮減，其他支出也低於預期；實際支出數字預計2022年春天才會出爐，因為各場館仍在進行復原工作，相關合約也有待修訂。

東奧收支平衡的最大打擊，應為預估8億美元門票收入損失，此缺口須由日本政府機構彌補。官員表示，來自國際奧委會（IOC）及贊助商的資金約59億美元，其餘金額都是日本政府及東京都政府負擔；如果目前估計數字可信，相當於整體費用的60%。值得注意的是，IOC提供約15億美元，卻能賺取數十億美元的轉播權及贊助收入。

去年，東奧的官方估算成本一度高達154億美元，但多年的政府審計表明，實際支出通常高得多，甚至達到官方估算成本的2倍。此外，奧運成本也是眾所皆知地難以估算，因為負責單位模糊不清，人們還會持續爭論「奧運成本」及「一般基礎建設」的定義。美國體育經濟學學者馬得勝（Victor Matheson）就說，「有些支出本來就會產生，只是因為奧運而更快到來。」

東京奧運誰最賺？　《美聯社》曝「最大贏家」只有它

東奧「閉門」賠慘了！門票已售363萬張　光退票恐損失230億

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 
ET快訊
Uber司機喝醉飆車「女慘死」　成殺人罪判刑首例
快訊／四海遊龍宣布明天漲價！　品項一次看
快訊／陳其邁剛到家座車就被酒駕撞　駕駛酒測值0.59被送辦
快訊／林智堅棄選大新竹市長　稍晚發布聲明
本土劇男星宣布當爸！　「迎來最受歡迎第三者」
快訊／陳其邁座車也被酒駕撞！　警證實了
明起略回溫「再變天時間曝」　跨年夜北台灣急凍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

反應兩極！朴槿惠獲特赦　衝擊韓國明年總統大選

法新社2021全球十大趣聞　台灣唯一上榜竟是「鮭魚之亂」

研究：英國一半古代基因　來源可能是法國

同事問他「可以出去放屁嗎」　脹氣檢察官控太傷人！怒提告卻敗訴

雪彈狂擊日本！最北麥當勞叔叔1夜被淹沒　雪堆「冒出一顆頭」傻笑

司機酒駕逆向行駛「撞死3姊弟」！最大才20歲...家人慟：生命破碎了

東奧「省下498億」仍是史上最貴奧運　官方估算成本出爐

高齡者沒打疫苗「住進ICU」機率高60倍　英重症病床快被占滿

警替「高官專車」開路！交管連救護車都擋　網怒：VIP比人命重要？

買肯德基雞翅吃到「1部位」超想吐！她崩潰留2星負評　業者反道謝

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

名車國道用生命狂硬切下交流道 超車失敗夾兩大車中間場面驚險

出血14天就醫...驚見「肝臟有胚胎」　醫師看超音波傻眼：從來沒看過

徐若瑄「被道歉」仰頭落淚！　 陷網路霸凌後遺症…最新發文鼻酸了

反應兩極！朴槿惠獲特赦　衝擊韓國明年總統大選

法新社2021全球十大趣聞　台灣唯一上榜竟是「鮭魚之亂」

研究：英國一半古代基因　來源可能是法國

同事問他「可以出去放屁嗎」　脹氣檢察官控太傷人！怒提告卻敗訴

雪彈狂擊日本！最北麥當勞叔叔1夜被淹沒　雪堆「冒出一顆頭」傻笑

司機酒駕逆向行駛「撞死3姊弟」！最大才20歲...家人慟：生命破碎了

東奧「省下498億」仍是史上最貴奧運　官方估算成本出爐

高齡者沒打疫苗「住進ICU」機率高60倍　英重症病床快被占滿

警替「高官專車」開路！交管連救護車都擋　網怒：VIP比人命重要？

買肯德基雞翅吃到「1部位」超想吐！她崩潰留2星負評　業者反道謝

反應兩極！朴槿惠獲特赦　衝擊韓國明年總統大選

高雄恐怖醉撞影片曝！1家4口牽手走斑馬線　飛車瞬間撞碎天倫

快訊／高端疫苗挺「第三劑」政策　官網更新全台可接種院所

恭喜！主播李美萱要當媽了　淚曝「去年懷孕8周沒心跳」

還未開給羅力新球季合約？　富邦：持續洽談中

停擺7個月燒掉7.2億　探索夢號12／31復航海上跨年迎曙光

郭書瑤隔8年再接主持棒！　邀「跑友」挑戰42公里：怎會找我

三大名師推薦熱門潛力股！電源管理IC、大立光狂噴沾光 　6檔各擁題材

郭台銘自曝與美方探討「植物基因編輯技術」 　盼能培植大量吸碳樹木！

快訊／漲聲再響！四海遊龍宣布：明天開始鍋貼、水餃漲0.5元

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

國際熱門新聞

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

尼加拉瓜總統「沒收台灣資產」轉交北京

Google空拍驚見「幽浮墜毀」南極洲

英食腦囚犯「漢尼拔」　孤獨困地牢38年慘況曝

杜特蒂：台海若開戰 菲律賓將保持中立

人類拉拔長大　猩猩野放遭同類打死

比爾蓋茲曝：2022年最擔心這件事

Pornhub熱門關鍵詞曝！這個聖誕大家都在看她

科學家：Omicron漸失威力　4QA一次看

禁員工上班手機充電！摳門老闆嗆偷電：發現就扣薪

格鬥冠軍稱新冠是小病毒　結果不到2周病逝

北韓鬼畜軍醫！溜病房餵「住院女兵」安眠藥性侵

日本列車遭暴雪堵門　網開門傻眼：艾莎救命

緬甸大屠殺至少35具焦屍　聯合國要求調查

更多熱門

相關新聞

老婆被壓床上　夫開槍把半裸男爆頭

老婆被壓床上　夫開槍把半裸男爆頭

美國賓夕法尼亞州一對夫妻在家時，下半身赤裸的54歲男子謝弗(Steven Shaffer)突然闖入家中，還把妻子壓在床上攻擊，男子為了救妻立即拿槍，最後成功把惡徒爆頭，目前妻子仍因為重傷在醫院搶救中。

1個月大A型男嬰「心臟手術後」遭誤輸AB型血

1個月大A型男嬰「心臟手術後」遭誤輸AB型血

柴柴被罵回籠反省　想偷跑被發現

柴柴被罵回籠反省　想偷跑被發現

笨匪搶銀行不忘存入ATM　下秒落網警傻眼

笨匪搶銀行不忘存入ATM　下秒落網警傻眼

暴雪襲日本！駕駛崩潰：3公里就開了3小時　

暴雪襲日本！駕駛崩潰：3公里就開了3小時　

關鍵字：

北美要聞日韓要聞美聯社奧運東京奧運東奧

讀者迴響

熱門新聞

福原愛不倫…親媽震怒拒同住「挺江宏傑」

B群「早上or睡前吃」最有效？專家解答　讓網友驚呆了

5萬元匯錯戶頭急了　解法曝光

蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」

作詞人之妻上育兒網外遇　小王開視訊電愛DY

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

遭酒駕男撞死！雙寶媽臉書曬一家4口幸福照

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

BMW酒駕撞一家4人　母亡女兒重傷

《全明星》李芷婷親回應「很少去練習」

綜藝天王星二代家教大比拼！

A型人少吃肉！「血型減肥法」大公開

鹿希派等不到10萬交保！

徐若瑄被道歉仰頭落淚　陷霸凌後遺症

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面