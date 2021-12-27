東奧「省下498億」仍是史上最貴奧運　官方估算成本出爐

▲東奧被牛津大學評為史上最貴奧運。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

《美聯社》報導，2020東京奧運被牛津大學評為「史上最貴的一屆奧運」，主辦單位上周宣布，本屆初步估算成本為136億美元（約新台幣3766億元），比預期少了18億美元（約新台幣498億元）；儘管如此，實際支出仍可能是官方數字的2倍，因疫情延遲1年則是主因之一。

主辦單位表示，由於沒有觀眾，因此勞動力成本大幅縮減，其他支出也低於預期；實際支出數字預計2022年春天才會出爐，因為各場館仍在進行復原工作，相關合約也有待修訂。

東奧收支平衡的最大打擊，應為預估8億美元門票收入損失，此缺口須由日本政府機構彌補。官員表示，來自國際奧委會（IOC）及贊助商的資金約59億美元，其餘金額都是日本政府及東京都政府負擔；如果目前估計數字可信，相當於整體費用的60%。值得注意的是，IOC提供約15億美元，卻能賺取數十億美元的轉播權及贊助收入。

去年，東奧的官方估算成本一度高達154億美元，但多年的政府審計表明，實際支出通常高得多，甚至達到官方估算成本的2倍。此外，奧運成本也是眾所皆知地難以估算，因為負責單位模糊不清，人們還會持續爭論「奧運成本」及「一般基礎建設」的定義。美國體育經濟學學者馬得勝（Victor Matheson）就說，「有些支出本來就會產生，只是因為奧運而更快到來。」

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