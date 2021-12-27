雪彈狂擊日本！最北麥當勞叔叔1夜被淹沒　雪堆「冒出一顆頭」傻笑

▲日本降下暴雪，導致稚內分店的麥當勞叔叔幾乎被積雪沒頂。（圖／翻攝自推特／@Asuka_Shiromaru）

記者葉睿涵／綜合報導

強烈寒流侵襲日本，導致日本海側各地區降下大雪，多地更出現創紀錄的降雪量。有網友發現，日本最北端麥當勞「稚內分店」門口的麥當勞叔叔雕像，近日也被大雪完全覆蓋，只露出一個頭在外面，畫面甚是搞笑，也意外在網上掀起了一番討論熱潮。

綜合外媒報導，日本這家最近在網路掀起熱議的麥當勞是「40號稚內店」，它坐落於日本北海道，號稱是全日本最北端的麥當勞。分店門外的停車場放有一張長椅，上面還坐著麥當勞的經典人物雕像「麥當勞叔叔」。

然而，如今的麥當勞叔叔已不再像平常一樣親切地坐在長椅上迎賓。在最近暴雪狂降的情況下，麥當勞叔叔的身體早已被厚厚的積雪淹沒，只留下一顆掛著燦爛笑容的頭在雪堆外，看起來既狼狽又心酸。

經過的網友將畫面拍下後上傳推特，瞬間吸引了數十萬人關注與轉發。許多網友表示，這家麥當勞的員工一直以來都很認真掃雪，所以即使身處寒冷的稚內，頂多也只出現過「穿雪衣的麥當勞叔叔」，這還是他們第一次看到麥當勞叔叔被雪堆埋住，真的很不可思議。

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