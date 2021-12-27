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黑幫「投資靈骨塔」詐5千萬狂炫富　爽開凱燕雙B專挑8668掛牌

記者張君豪／台北報導

竹聯幫平堂孫姓主嫌（28歲）假借知名建設公司，以須收購靈骨塔位辦理無主墓遷葬才能完成土地開發名義，從去年起成立三家不動產人頭公司進行詐騙，謊稱可以高價收購投資靈骨塔族群被套牢者手中產權，之後再以須繳納稅款，配套購買殯葬用品等話術讓被害人拿出更多現金投資，粗估詐騙吸金金額逾5千萬元。

▲刑事局27日宣布破獲竹聯幫平堂經營靈骨塔詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局27日宣布破獲竹聯幫平堂經營靈骨塔詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，有竹聯幫平堂背景的孫男夥同同堂口背景的詹姓、魏姓、王姓共犯先後組成「家安開發」「上鼎開發」「雲鼎開發」等有限公司，對外謊稱是知名建設的子公司，取得部分靈骨塔業者公司的購買人個資，再利用電話洗腦退休銀髮族出脫手中套牢的靈骨塔位，並以保證成交的話術要這些長者掏出更多現金。

刑事局偵一大隊獲報後，與基隆市刑大科偵隊、台北市松山分局、刑大偵八隊、台南市第四、永康分局共組專案小組、報請台北地檢署雨股檢察官指揮偵辦；專案小組監控逾7個月，先傳喚15名被害人指證，其中光是一名家住北市的老婦遭該公司業務洗腦，不但提領畢生積蓄、甚至連名下房產都拿去抵押，總共繳付新台幣逾1500萬元、被害人遍佈全台。

專案小組從今年10月起兵分多路分赴台北、新北、台南市等多處搜索，陸續拘提傳喚上述靈骨塔詐騙集團孫姓主嫌及共犯15人到案，並查扣贓款現金約85萬元新台幣、客戶名冊、公司名片、業務教戰守則、買賣契約、塔位權狀、行動電話等贓證物。

▲刑事局27日宣布破獲竹聯幫平堂經營靈骨塔詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局27日宣布破獲竹聯幫平堂經營靈骨塔詐騙集團、並查扣孫、詹嫌等人名下的雙B、保時捷休旅車（圖／記者張君豪翻攝）

警方並查扣孫、詹、魏3嫌名下高檔賓士轎車2台、保時捷休旅車及BMW各1台，其中保時捷休旅和兩輛賓士車號數字均是「8668」諧音「發又又發」但孫嫌以詐騙高齡銀髮族吸金騙老本，警方直斥這種發財門路實在太缺德，孫嫌等人到案後否認吸金詐欺、認為是買賣契約糾紛才遭檢舉，全案訊後依警方涉嫌詐欺、組織犯罪防制條例、移送台北地檢署複訊，孫、詹兩人複訊遭聲押禁見。

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