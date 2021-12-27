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酒駕男「奪命路線」曝！要回家卻反方向開　上路3分鐘毀1家4口

▲▼BMW黃男酒駕，上路3分鐘撞毀4口之家。（圖／記者賴文萱攝）

▲BMW黃男酒駕，上路3分鐘撞毀4口之家，下午被解送至地檢署。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市前金區26日晚間發生一起死亡車禍，一名38歲黃姓男子三度酒駕撞上林姓一家四口，釀1死3傷慘劇。據了解，黃男和友人共4人相約在咖啡廳，但卻自備威士忌，2小時灌了半瓶，酒後聲稱能自己開車回小港，但卻往反方向開，上路不到3分鐘就撞碎一個家庭。

黃嫌今（27）日一早從拘留所押解至分局訊問，下午2點被解送至高雄地檢署。據了解，黃嫌當時喝了半瓶威士忌，不聽友人勸告，堅稱可以駕車，隨即將車鑰匙拿走。不過，聲稱要回小港住家的黃嫌，應該要往南行駛，但疑似喝茫了竟往北開，才開短短700公尺、不到3分鐘，就撞上正要過馬路前往愛河逛市集並觀看燈光秀的林姓一家四口，導致1死3傷。

▲▼BMW黃男酒駕，上路3分鐘撞毀4口之家。（圖／記者賴文萱攝）

▲BMW黃男酒駕，上路3分鐘撞毀4口之家。（圖／記者賴文萱攝）

在得知撞飛一家4口害雙寶媽傷重不治，黃嫌自稱相當懊悔，更表示昨晚拘留所都沒睡好。不過，被問及為何往肇事地點那方向開時，黃嫌表示，只知道自己是要回家，已經忘記為什麼會往那邊開。

▲▼BMW黃男酒駕，上路3分鐘撞毀4口之家。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼黃嫌下午被解送至高雄地檢署。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼BMW黃男酒駕，上路3分鐘撞毀4口之家。（圖／記者賴文萱攝）

黃嫌下午從新興分局被解送至高雄地檢署偵訊，現場記者問他有沒有話要跟家屬說？他僅低頭對不起，也表示會去死者靈堂上香。

▲▼高雄河東路酒駕車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄河東路酒駕車禍現場。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

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