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「數位新冠病毒健康證明」含高端！　國外接種疫苗不適用

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布明天上午開放「數位新冠病毒健康證明」申請。指揮官陳時中表示，目前還不在國內使用，提供給有緊急出國需求者申請，但該證明「不包含在國外施打」，而數位證明中包含台灣高端疫苗和WHO認證的疫苗。

「歐盟數位新冠證明」系統目前已有60國加入，包括27個歐盟會員國、33個非歐盟會員國（統計至2021/12/22止）。另外，美國已公開接受旅客持歐盟數位新冠證明供入境查驗，國際航空運輸協會（IATA）數位新冠證明也能互通，因此我國數位證明於國際旅行己不限上述的60國。

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陳時中說，我國「疫苗接種數位證明」或「檢驗結果數位證明」資料欄位、數位簽章、防偽機制、個人資料保護、QR Code顯示與電子驗證等均依照歐盟標準，尤其是個人資料保護完全依據歐盟一般資料保護規則之最小使用、自行攜帶、可被遺忘等原則，國人可以安心使用。

指揮中心表示，本項數位證明的內容屬於個人資料保護法定義的敏感性資料，身分確認的方式相對繁瑣。本數位證明提供所有於國內接種疫苗或進行PCR檢驗者自行下載，初期限持有有效護照者，申請方式以電腦或手機直接上網辦理，網址為：https://dvc.mohw.gov.tw（將於12月28日上午8時開放），或在衛福部官網取得連結。
 

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