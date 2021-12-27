瑪莎國5鬼切亂飆！小鴨哥要去殯儀館被狂逼　驚喊：擋白事會衰

記者游芳男／宜蘭報導

國5石碇至雪隧南下車道，12/22出現黃色瑪莎拉蒂惡意逼車事，受害者PO求公道，網熱議：「棒球隊小開假釋了？」、「根本想害死人」、「自殺式開車法」…。國九隊表示，逼車危險駕車之行為，依規定可處最高2萬4千元以下罰鍰，雖然目前沒有接獲民眾報案，但仍將通知相關人等到案說明，查證屬實後依規定製單舉發。

▲▼黃色瑪莎拉蒂行駛路肩後，左偏至內側車道逼車，受害車一度疾駛離去，瑪莎拉蒂又追上來繼續逼車。（圖／擷自《爆料公社》，下同）

一輛黃色瑪莎拉蒂於12/22在國5石碇至雪隧南下車道之間，先是行駛在路肩，後向左偏進內側車道，擋在受害車前，還急煞車，當受害車向右駛進外側車道，瑪莎拉蒂也駛在外側車道擋在前，受害車駛進內側車道，在外側的瑪莎拉蒂也硬要駛進內側車道，2次硬要鬼切進內側車道不成，但受害車在內側車道加速離去，瑪莎拉追上來又硬要在外側車道鬼切入內側車道等逼車惡行。

遭黃色瑪莎拉蒂惡意逼車受害者PO：「先說我不戰車種！！！車是無辜的，這種逼車方式一般人應該已經飛出去了唄，哀⋯有人認識這位哥嗎，其實很想跟您說，我是在趕去殯儀館的路上，約1點多在宜蘭福園殯儀⋯您12:5x在那整這齣，擋白事會衰您知道嗎，您熟練的左後方頂車屁股模式（我在內側耶⋯還好被訓練過有穩住，您精湛的右側side by side 硬擠的方式，是避開行車記錄器的方法，但我這顆是超級廣角鏡啊⋯而且副駕就是我的攝影師⋯本來要拿起單眼幫你拍臉部特寫後來想想算了，我只是台yaris...雖然四傳有爆龜，何苦呢！何必呢！最後您實在是擋太久了⋯我只好加速超過你秒切下交流道，我攝影真的快被你嚇死。」

據了解，受害車主接受TVBS採訪時，表示自己有連絡上黃色瑪莎拉蒂駕駛，也問對為何要逼車等情事，對方竟回答因為家裡有事「心情不好」，讓受害車主傻眼。

對此網熱議：「棒球隊小開假釋了？」、「自殺式開車法，根本想害死人」、「哇賽，小心又是棒球隊趕去打棒球啦，唉又是家中小開貸款的車子，等等出事老媽老爸又要出來替兒子擦屁股了要演哭戲」、「唉⋯⋯瑪莎都是這種調調在開的！」、「白痴病又發作了」、「感覺這開車的人技術超爛耶，開瑪莎還爛到會彎腰…叫他先開一般小型房車練練再開超跑吧」、「看到暴力鴨高潮了唄」、「頭殼撞到嗎？沒錢去賽道跑嗎？這樣飆有啥好爽的」…

國九大隊交通組長鍾琇媛表示，經檢視民眾臉書行車影像內容，有一台自小客車行駛國道五號南向，另台黃色自小客車有逼車行為，經檢視行車紀錄器畫面，這台黃色自小客車，有行駛路肩，危險駕車，即逼迫其他車輛讓道之行為，已達到交通管理處罰條例第43條有關危險駕車之行為，依規定可處最高2萬4千元以下罰鍰，目前沒有接獲民眾報案，但仍將通知相關人等到案說明，查證屬實後依規定製單舉發。