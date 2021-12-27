打臉文曝光！3度酒駕男2年前痛罵：喝酒坐車很難？今撞死慈母

記者賴文萱、陳羿妏／高雄報導

高雄38歲黃姓男子昨（26日）晚間不聽友人勸說，三度酒駕撞上正要過馬路前往愛河霓虹派對市集的一家四口，釀1死3輕重傷慘劇，引發外界譁然。然而，有酒駕紀錄的黃嫌現在卻被起底，2019年曾於臉書社團「爆怨公社」發文痛罵酒駕犯撞死1歲半男童，如今自己卻成新聞主角，對比起來格外諷刺。





▲黃嫌痛罵酒駕犯，打臉文曝光。（圖／翻攝臉書、記者吳世龍攝）

根據警方調查，黃嫌酒測值達每公升1.24毫克，駕車前曾在咖啡店喝酒，還自備高濃度烈酒，並堅持上路才會釀禍，而且他在2006年、2009年間都有酒駕被取締的紀錄，如今三度酒駕造成嚴重傷亡，全案將朝不確定故意殺人罪、酒駕肇事致死方向偵辦。

▲黃嫌在臉書爆怨公社發文。（圖／翻攝臉書）

然而，諷刺的是，黃嫌自己有酒駕紀錄，2019年竟於臉書社團「爆怨公社」發文痛罵酒駕犯撞死1歲半男童；貼文中，黃嫌寫道「為什麼這種事情還是天天發生，別人的孩子別人的生命就死不完嗎？！無能的政府和笨色立委們，還在堅持0.75以上才以殺人罪起訴嗎？！」

值得注意的是，黃嫌甚至在留言處回應網友，「真的很令人生氣」、「很可惡，喝酒坐車很難嗎？！有錢喝酒沒錢坐車？！」如今自己卻成了新聞主角，貼文根本是在打臉自己，相當諷刺。

高雄市長陳其邁得知此事件後相當震怒，要求警方嚴查偵辦，交通局也提出5大修法建議，其中包含對於酒駕致人重傷或死亡者，建議中央修法以未必故意之殺人罪論之，以及同車乘客需連帶負刑事責任。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。