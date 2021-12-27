「倒掛」中華民國國旗台美會道歉了　外交部認嚴重疏失

▲台美會倒掛中華民國國旗。（圖／記者劉昌松攝，下同）



記者黃巈禾／綜合報導

位於台北市博愛特區的「台美事務委員會」，是兩國經貿文化交流重要單位，今（27）被民眾發現每天昇起的中華民國國旗，竟被整個倒掛，而且似乎沒有昇到旗桿頂，倒掛國旗也意味著地區淪陷、求援。對此，外交部說明原因，並強調日後會嚴格加強管理。

外交部表示，有關台美會27日上午出現國旗倒置情形，主要因為代班工友不熟悉操作所致，此為台美會嚴重疏失，經提醒後已立即更正，對於此項嚴重錯誤，台美會鄭重致歉，日後會嚴格加強管理。

台灣美國事務委員會（Taiwan Council for US Affairs，TCUSA），簡稱台美會或台美事務委員會，位於台北地檢署隔壁，前身是1979年3月1日成立的「北美事務協調委員會」，作為美國依據1979年「台灣關係法」成立「美國在台協會」的對等機構，是行政院所屬機關，由外交部指揮監督。

2019年5月25日，《台灣關係法》立法40週年之際，北美事務協調委員會更名為「台灣美國事務委員會」，並在6月6日正式揭牌，總統蔡英文任命林良蓉女士為主任委員。總統府當時表示，我國辦理美國事務的代表機構能在雙方共同協調與努力下正式更名，意義重大，更是台美關係更加緊密的最好見證。

由於國旗倒掛，一般被認為代表著發生國難、該地淪陷、甚至是向敵方投降，對國家名聲有嚴重影響，可能觸犯《刑法》第160條，意圖侮辱中華民國，而公然損壞、除去或污辱中華民國之國徽、國旗罪，最重可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。不過，法界人士指出，台美事務委員會是兩國交流的重要機關，不可能故意犯下這種明顯錯誤，應該是工作人員不小心的，應無侮辱中華民國意圖。

▼台美會事後將國旗掛好。（圖／外交部提供）

