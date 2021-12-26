出動2架次C-130馳援菲律賓風災　外交部：持續評估各項援助必要性

▲C-130運輸機抵達宿霧後進行卸貨作業。（圖／外交部提供）



記者杜冠霖／台北報導

菲律賓於本（110）年12月16日遭逢超級颱風雷伊（Rai）嚴重侵襲，據菲國政府最新統計資料，此次風災造成378人死亡，受影響的居民多達395萬人，當地基礎建設與農業損失已超過4億美元。我國政府也派遣C-130運輸機，分別在本（12）月25日與26日順利執行2架次人道救援任務。

由於菲國災情持續擴大，我國政府基於「人飢己飢、人溺己溺」的精神，立即啟動組成「援助菲律賓雷伊風災」專案小組，由行政院主持專案會議，責成外交部與國防部通力合作，協調經濟部、農業委員會及僑務委員會等相關部會，動員超過百名工作人員，緊急籌措各項救災物資，並調派國軍C-130運輸機，分別在本（12）月25日與26日順利執行2架次人道救援任務。

此次載運物資以菲國災民當前最需要的口糧、餅乾、泡麵、瓶裝飲用水與罐頭為主，加上帳篷、攜帶式濾水器等，物資總重量將近10公噸，由國軍C-130運輸機自空軍屏東機場啟運，並直接飛往最鄰近災區的宿霧國際機場（Mactan-Cebu International Airport）。

外交部表示，我國駐菲律賓代表處大使徐佩勇在現場代表我國政府，將各項物資移交菲律賓國家災害風險降低暨管理委員會（NDRRMC），期盼在菲律賓最困難的時刻，提供我國政府與人民最及時的關懷，讓菲國災區人民仍然能度過一個溫暖的聖誕節。

外交部長吳釗燮在本月22日曾代表我國政府捐贈50萬美元賑濟款予馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席費南德（Wilfredo B. Fernandez），並說明我國規劃以空軍運輸機馳援的構想。外交部指出，費南德除了承諾將協助聯繫促成之外，並再三表示「發自內心深處」（from the bottom of my heart）感謝我方如同手足一般的無私援助。

外交部表示，我國與菲律賓地理相鄰，都經常遭受極端氣候及天災侵襲，所以對於菲律賓現在遭受的苦難特別感同身受。外交部及駐菲律賓代表處將持續密切關注菲國災情發展，與有關部門保持聯繫，並隨時評估持續提供各項援助的必要性。外交部祝願菲國風災逝者安息、傷者早日康復，也期盼菲律賓政府與人民儘速重建家園，恢復正常生活。