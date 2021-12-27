獨／台美會竟「倒掛」中華民國國旗　路人傻眼：是投降還淪陷了？

▲台美事務委員會12月27日倒掛了中華民國國旗。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、陳雕文／台北報導

位於台北市博愛特區的「台美事務委員會」，是兩國經貿文化交流重要單位，今天卻被民眾發現，機關內每天昇起的中華民國國旗，竟然被整個倒掛，而且似乎沒有昇到旗桿頂，引起部分民眾駐足好奇，倒掛國旗意味著地區淪陷、求援，重要外交機關竟然發生這種失誤，實在讓人不敢想像。

台美事務委員會全名「台灣美國事務委員會」，位於台北地檢署隔壁，前身是1979年3月1日成立的「北美事務協調委員會」，作為美國依據1979年「台灣關係法」成立「美國在台協會」的對等機構，是行政院所屬機關，由外交部指揮監督，2019年5月25日，《台灣關係法》施行40週年之際，北協更名為「台灣美國事務委員會」，並在6月6日正式揭牌。

▲台美事務委員會就在台北地檢署隔壁，是台美兩國交流重要機關。（圖／記者劉昌松攝）

由於國旗倒掛，一般被認為代表著發生國難、該地淪陷、甚至是向敵方投降，對國家名聲有嚴重影響，可能觸犯《刑法》第160條，意圖侮辱中華民國，而公然損壞、除去或污辱中華民國之國徽、國旗罪，最重可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金；但法界人士指出，台美事務委員會是兩國交流的重要機關，不可能故意犯下這種明顯錯誤，應該是工作人員不小心的，應無侮辱中華民國意圖。

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