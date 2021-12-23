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國人赴英國可「免試互換駕照」　2022元旦起開放申請

▲圖為英國M25高速公路。（圖／路透）

▲國人2022年起到英國可免試互換駕照。圖為英國M25高速公路。（示意圖／路透）

記者蘇晏男／台北報導

在我國與英國雙方共同努力下，英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）與我國駐英國代表謝武樵大使23日透過視訊，以異地方式完成簽署「台英免試互換駕照瞭解備忘錄」；外交部政務次長曾厚仁及交通部路政司長陳文瑞等官員在場見證。該備忘錄將自2022年元旦起生效，未來國人赴英國工作、求學或定居，將因這項互惠措施而更加便利。

曾厚仁致詞時表示，台英兩國民眾殷切期盼雙方免試互換駕照，這個「人民有感」的便民措施在台英相關部會通力合作下開花結果，將更深化兩國人民往來交流並促進雙邊經濟發展。

謝武樵說，台英已簽署度假打工、避免雙重課稅、語言交換等協議，現再簽訂免試互換駕照，將可更強化雙邊交流及合作。鄧元翰則感謝台英雙方協力促成本案，表示英國在台公民也將受惠，贊同本案將加深兩國連結，同時促進雙邊未來關係。

外交部表示，隨著「台英免試互換駕照瞭解備忘錄」的簽署，英國成為繼法國、荷蘭、義大利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞士、愛爾蘭、斯洛伐克、葡萄牙、波蘭及德國之後，第14個與我國相互實施免試互換駕照的歐洲國家，顯示我國與歐洲的實質友好關係更加密切。

外交部也指出，這也是英國於2009年成為歐洲第一個對台灣開放免簽證的國家及2011年與我國簽署「青年交流計畫」後，另一個有助增進台英民間交流的互惠措施，對赴英國或來台灣求學、工作及生活的兩國人民，均將實際受益並享有便利。

外交部強調，未來仍將持續與國內相關部會密切合作推動便民措施。有關免試換照的最新消息及相關資訊，均公布在外交部網站首頁的「全球免試申換駕照專區」，歡迎民眾查詢利用。

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