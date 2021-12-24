拜登簽署法案禁新疆產品　陸外交部：美國才是強迫勞動重災區

▲拜登簽署法案禁新疆強迫勞動產品。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國總統拜登簽署「維吾爾強迫勞動預防法案」，禁止從新疆自治區進口產品。大陸外交部發言人今早回應，美方反覆借涉疆問題造謠生事，是企圖破壞新疆繁榮穩定，遏止中國發展，中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。

據大陸外交部網站消息，大陸外交部發言人指出，該案罔顧事實真相，惡意詆毀中國新疆人權狀況，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。

發言人否認稱，新疆存在「強迫勞動」和「種族滅絕」，「完全是反華勢力炮製的惡毒謊言。」發言人表示，新疆經濟發展和社會安定舉世公認，各族人民安居樂業有目共睹。美方反覆借涉疆問題造謠生事，實質是打著人權的幌子搞政治操弄和經濟霸凌，企圖破壞新疆繁榮穩定、遏制中國發展。

發言人批評，美國是販賣人口和強迫勞動的重災區，近5年來每年被販賣到美國從事強迫勞動的人口多達10萬。美國歷史上對印第安原住民犯下的反人類罪行早已構成事實上的「種族滅絕」，「強迫勞動」和「種族滅絕」這兩頂帽子還是美國留著自己戴最合適。

發言人強調，涉疆問題根本不是人權問題，而是反暴恐和反分裂問題。中方正告美方，利用涉疆問題搞陰謀詭計，阻擋不了新疆各族人民追求美好生活的堅定步伐，阻擋不了中國不斷發展壯大。美方行徑完全違背市場規則和商業道德，只會破壞全球產業鏈供應鏈穩定，擾亂國際貿易秩序，損害美自身利益和國家信譽，純屬搬起石頭砸自己的腳。

此外，大陸駐美大使館發言人也回應，美國以新疆問題為由，對中國實體採取的行動是毫無根據，美國的行動違反了自由貿易規則，並威脅到全球供應鏈的安全。