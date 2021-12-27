撞死慈母／高雄警今起8天大執法　酒駕致死案將建議聲押

記者賴文萱／高雄報導

高雄26日晚間發生一起重大酒駕肇事車禍案件，38歲的黃姓男子酒駕在路上撞上林姓一家四口，造成1死3傷的車禍憾事。高雄市警局為遏止酒駕歪風、再提升取締酒後駕車強度，今（27）日起連續8天大執法，將針對酒後駕車及危險駕駛執行取締及防制任務。

▲BMW黃男酒駕，上路3分鐘撞毀4口之家，下午被解送至地檢署。（圖／記者賴文萱攝）

黃嫌今（27）日一早從拘留所押解至分局訊問，下午2點被解送至高雄地檢署。據了解，黃嫌當時喝了半瓶威士忌，不聽友人勸告，堅稱可以駕車，隨即將車鑰匙拿走。不過，聲稱要回小港住家的黃嫌，應該要往南行駛，但疑似喝茫了竟往北開，才開短短700公尺、約3分鐘，就撞上正要過馬路前往愛河逛市集並觀看燈光秀的林姓一家四口，導致1死3傷。





▲BMW黃男酒駕，上路3分鐘撞毀4口之家。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市警局為避免酒駕憾事再度發生，27日起動員全市共17所分局，連續8日執行「酒駕大執法」專案，除將「酒後駕車」列為重點取締項目外，針對轄內易飲酒處所派員宣導、約制，籲請業者共同防制酒後駕車。

▲更強力取締酒駕，高市連續8日酒駕大執法。（圖／記者賴文萱翻攝）

如發生酒駕致死類交通事故者，將建請檢察官聲請羈押肇事者並追查飲酒地點；如發現業者未確實協助酒客代叫計程車或代駕，任由酒駕憾事一再發生，將該營業場所列為重點酒駕防制處所，並於周邊道路部署機動警網加強攔查、路檢，以多點式部署方式加派線上巡邏警網，針對疑似酒駕車及意圖規避取締的汽車駕駛人加強攔查。

▲更強力取締酒駕，高市連續8日酒駕大執法。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市警察局長黃明昭表示，對於這次發生酒駕肇事致死案件深感遺憾與痛心，針對肇事黃姓嫌犯將以最嚴厲手段追訴其不法，重申本局對於酒駕零容忍的態度，並將以更強力的執法作為確保市民安全、提供市民安心的居住環境。

根據統計，自今年11月1日至12月26日連續近2個月以來，高雄市警局執行高強度「交通大執法專案」取締酒後駕車達1,976件，相較去年同期增加522件（+36%），但仍未能即時阻止本次酒駕憾事發生。

在得知撞飛一家4口害雙寶媽傷重不治，黃嫌自稱相當懊悔，更表示昨晚拘留所都沒睡好。不過，被問及為何往肇事地點那方向開時，黃嫌表示，只知道自己是要回家，已經忘記為什麼會往那邊開。

▲▼黃嫌下午被解送至高雄地檢署。（圖／記者賴文萱攝）

黃嫌下午從新興分局被解送至高雄地檢署偵訊，現場記者問他有沒有話要跟家屬說？他僅低頭對不起，也表示會去死者靈堂上香。

▲高雄河東路酒駕車禍現場。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

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