無照駕駛他最狂！被抓29次又愛闖紅燈　拒繳25萬罰款房產險查封

記者黃哲民／台北報導

新北市2名大叔無照騎機車上路卻偏偏常違規被開單，又喊窮欠繳各25萬元與15萬罰鍰，被移送行政執行署新北分署強制執行，分署查出2人名下各有房產與土地，日前使出殺手鐧加以查封，2名大叔沒料到這麼嚴重，趕緊申請分期繳納，新北分署提醒2人別再違規，且須按時還款，將等2人繳清後才塗銷查封註記。

▲洪姓大叔欠交通罰單被查封房子，急忙請女兒（中）申請分期付款護產。（圖／行政執行署新北分署提供）

其中1位55歲洪姓大叔從沒考過機車駕照，但他從2015年間開始，因無照騎乘機車被開罰29次、每次9000元，此外又超速、闖紅燈、違規停車，合計被裁罰54筆違規，罰單總金額達28萬4600元，因欠繳而陸續被移送新北分署強制執行。

洪男從2020年8月起，偶而繳交2500元到3000元，至今仍欠約25萬元，新北分署評估若讓洪男拖下去，恐怕難以順利繳清，日前查出他在新北市三重區有1間房子，立刻囑託地政事務所做查封註記，準備擇期要去現場貼封條。

洪男接獲通知大吃一驚，趕緊請女兒到新北分署辦理分期付款，洪男女兒透露，洪男前年（2019年）從樓梯跌落摔傷，至今不能工作，全靠她和媽媽照顧、扶養，而且以後應該無法再騎機車，新北分署同意洪男先付現1萬元，餘款分48期、每期繳納5000元，本案暫不貼封條，但繳清後才會塗銷查封註記。

另1人是42歲林姓男子，他的機車駕照已被吊銷，卻繼續無照騎車上路被抓到10次，另有超速18次、闖紅燈8次、紅燈右轉2次等違規，共被裁罰59筆、罰單總額達15萬5000元，外加他積欠健保費、汽機車燃料使用費、未加保強制汽車責任保險罰鍰、路邊停車費，合計欠款19萬5000元。

林男從2019年11月起陸續被移送新北分署強制執行，曾被扣薪但沒還清，今年（2021年）他聯繫新北分署，宣稱為了重考駕照，願分期付款、每期5000元，但前後僅繳1萬多元就沒下文。

新北分署查出林男在新北市土城區有4筆土地持分，同樣囑託地政事務所做查封註記以確保債權，林男終於到案再度申請分期付款，分署發現林男曾受傷卻繼續騎車違規，加上他目前在外地工作，提醒他別再違規以免又受罰，並准許他付現1萬元，餘款17萬元分17期繳清，才會塗銷查封註記。

新北分署近期推動「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」，積極處理欠款舊案，因本案2位當事人行徑有如「行動炸彈」在街頭流竄，所以加快執行，並呼籲民眾遵守道路交通安全規則，以免危及道路交通安全，害人害己又破財，若違規受罰，切勿拖延繳款，以免遭受強制執行。