酒駕殺人「3縣市最危險」！　他曝真實數據：民進黨只剩震怒

記者邱晟軒／綜合報導

高雄市昨日又發生酒駕撞死人意外！黃姓男酒駕撞上一家4口，造成37歲母親當場死亡，據了解黃男先前就曾有2次酒駕紀錄，此次是他第3度酒駕。對此，趙少康翻開數據發現，六都當中，民進黨執政3縣市酒駕肇事死亡人數增加最多，痛批中央到地方對酒駕毫無辦法，只剩「震怒」。

趙少康今在臉書以「遏止酒駕法案遭擱置，民進黨只忙著竹竹併」為題發文表示，高雄市昨晚發生酒駕殺人事故，一家四口有一死、三傷，撞死人的黃姓男子又是累犯，已經有兩次酒駕前科，真是令人悲憤，民進黨政要除了陳其邁震怒，重申「酒駕零容忍」，拿不出其他嚇阻辦法，完全執政的中央政府則都默不做聲。

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▲高雄黃姓酒駕男撞死慈母。（圖／翻攝臉書）

趙少康指出，戰鬥藍立委江啟臣、林奕華領銜提案的「酒駕應沒入車輛」修法，今年5月至今仍躺在立法院被置之不理，連一讀都排不進，民進黨卻忙著為一己之私，急著把新竹縣市合併升格逕付二讀，置人民性命於不顧。

趙少康翻開數據資料表示，根據交通部道安資訊查詢網數據，今年1-9月酒駕肇事死亡人數與去年相比，六都中，民進黨執政的桃園增加9人、台南增加7人、高雄增加9人，國民黨執政的新北沒有增加、台中還減少了8人，顯見民進黨執政下，從中央到地方對遏止酒駕毫無辦法，只剩下毫無意義的「震怒」。

▲今年與去年1-9月酒駕肇事死亡人數，高雄、台南、桃園增加最多。（圖／道安資訊查詢網）

趙少康說，酒駕殺人頻傳最主要原因是「僥倖心態」及「飲酒者無法確實自律」，但提高罰則的嚇阻作用有限。又到了年底聚會飲酒的旺季，請蔡政府立即採取行動，避免家庭破碎的悲劇不斷重演。今年五月我提議比照日本，讓「同車者、售酒商家負連帶責任」就是要從源頭杜絕酒駕，而江啟臣兄提出的「酒駕者沒入車輛」則是要預防再犯，應雙管齊下同步推動。

趙少康文末中強調，如果這兩項修法能夠比照民進黨其他政治性法律火速通過，相信可以挽救不少破碎的家庭，但當時 #民進黨立委批評沒入車輛是即興式提案 ，現在看起來格外諷刺。請完全執政的蔡政府拿出具體作為，通過「酒駕者沒入車輛」法案，不要只會廉價的震怒、關切，讓人民持續籠罩在酒駕橫行的恐懼中，另外，中國大陸大城市抓到酒駕者立刻押進路邊的囚車關起來，也是一種有效的嚇阻方法。

▼今年與去年酒駕肇事死亡人數相比，新北市未增加，台中市減少。（圖／道安資訊查詢網）