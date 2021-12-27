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社會 社會焦點 保障人權

提高酒駕刑責未獲立院通過！法務部長「感到可惜」：從重量刑

記者劉昌松／台北報導

高雄市昨天晚上發生男子黃子洋酒後駕駛BMW，撞上正要過馬路的一家四口，媽媽送醫不治，爸爸和小姊妹分受重傷正在加護病房，法務部長蔡清祥下午接受媒體採訪時，對於2年前提案提高刑責未獲立法通過感到可惜，但他也針對黃男這次犯嫌說出重話，「希望偵審的檢察官、法官，應該斟酌情節從重量刑、從速查辦！」

▲▼三度酒駕男移送地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

▲男子黃子洋第3度酒駕肇事導致1死3傷，法務部長呼籲司法官從重量刑。（資料照／記者吳世龍攝）

蔡清祥27日下午到調查局，參加「司法聯盟政務鍊驗證發表研討會」時，接受媒體採訪有關黃姓男子第3度酒駕，造成一家人1死3傷案件看法，記者詢問是否會修法加重類似犯罪刑責，蔡清祥表示「2年前，法務部就提出(修法)，希望酒駕再犯的，要以不確定殺人故意刑度來加以處罰，可惜在立法院沒有修法通過，我們希望在個案上，偵審的檢察官、法官，應該要斟酌情節從重量刑、從速查辦。」

另外，黃子洋雖然是酒駕累犯，但距離上次犯行已經超過5年，以至於不適用修法後「5年內累犯加重到無期徒刑」的刑責，蔡清祥對此表示，「我們再來檢討」，法務部也會再徵詢刑修小組委員意見、外界看法，是不是要予以修正，再提案加重酒駕案件的刑事責任。

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