柯建銘解密總預算逕付二讀戰術　「不能任由國民黨搞垮國家！」

▲民進黨總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨日前將總預算案自委會中抽出逕付二讀，引來在野黨痛批剝奪立委審查權；經黨團協商後，綠營同意提出復議，回復至各委員會審查階段。對此，民進黨團總召柯建銘表示，藍營史無前例「二拒」拒朝野協商、拒審總預算，預算不逕付二讀難道任由國民黨搞垮國家，「因果關係及道理要講清楚！」

柯建銘指出，在野黨挑戰執政黨本來就天經地義的，執政黨也須捍衛，政治每天都在攻防，選舉是算總帳，蔡英文上台後，不當黨產條例、促進轉型正義條例，政治檔案法、年金改革、司法改革、前瞻條例及預算、國安法修正、總預算及重要法案、開放美牛美豬、公投等，「兩個逕付二讀是在總體戰略部署下，有戰術的必然性。」

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柯建銘指出，本會期是預算會期，總預算審查是重中之重，但從去年蔡英文宣布開放美牛美豬以來，到今年公投結束共477天，國民黨所能用的極端手段都用盡，行政院長蘇貞昌不道歉就不能上台、擋了12次的總質詢，演至最後連豬腸、豬肚、內臟齊飛，世界奇觀。

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對於總預算案逕付二讀的原因，柯建銘指出，國民黨委員會也杯葛，不是考察就是專案報告，「置總預算於不顧、不審，為了反對而反對，為了深藍而深藍。」

柯建銘也一一列出預算停審、杯葛的日期跟過程：

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11月23日，反對「海空戰力提升計劃採購條例」三讀，不顧國家安全、台海危機，竟「關閉朝野協商」。

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11月29日，不認行政院為公投反方，本就可以宣傳，要行政院長蘇貞昌道歉，還羞辱蘇貞昌為小偷院長，也不顧後遺症而「拒審中央政府總預算」，首創立法史上惡例，「拒協商、拒審預算，二拒，惡拒！這是立法史上最荒謬、嚴重的瘋狂行為！」

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12月18日，公投後剩兩週會期就結束了，才分別排審預算，到下週12月30日只剩三天可審預算，三個多月預算不審，搞到最後三天才審，一定是大量做決議及凍結案，報告後始得動支，即便年底前匆促出委員會，下個月臨時會還須由財政委員會開會做審查結論及報告，除此之外還有朝野協商冷凍期一個月。

柯建銘表示，臨時會即便開到1月28日，也不能表決處理，總預算勢必等到下會期開議後才能處理，屆時又有總質詢，一拖下去總預算至少要慢三個月至半年，所有新興計劃包括公務員加薪、育兒津貼……等，完全不能動支。

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對此，柯建銘指出，民進黨可能坐以待斃、不自救、讓國家政務無法運作、任國民黨宰割？故於公投前12月17日先行遞案掛號，公投後12月21日在院會表決抽出逕付二讀。

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柯建銘表示，藍營用仇恨手段置國家於不顧，史無前例「二拒」拒朝野協商、拒審總預算，居然還可亂罵民主殺手、違法違憲，集體歇斯底里，共同義和團化，大法官釋字第520號，預算屬措施性法律，為何不可抽出逕付二讀？到底違反哪個法律、違反憲法第幾條？難道任由國民黨搞垮國家，「因果關係及道理要講清楚！」

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柯建銘指出，當然只能「以戰逼和」，只有抽出逕付二讀，一個月後1月21日～1月28日就可表決，「不如此給國民黨壓力，他們會答應排除朝野協商一個月冷凍期、臨時會時完成三讀嗎？」柯表示，國民黨想以謾罵，來掩蓋自己的胡作非為，倒果為因，「這才是天大笑話，這不是金光黨，什麼才是金光黨！」