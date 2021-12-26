游錫堃稱干涉柯建銘才是行政不中立　江啟臣批：可以把立法院廢了！

▲國民黨立委江啟臣。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

111年度中央政府總預算案逕付二讀爭議才剛落幕，民進黨立法院黨團又把攸關新竹縣市合併升格的《地制法》第四條修正草案提案逕付二讀，引發爭議。立法院長游錫堃日前表示，若自己干涉柯建銘才是議事不中立，對此，國民黨立委江啟臣批評，如此國會議長毫無存在的必要，「民主若只剩多數決，那我們更可以直接把立法院給廢了！」

江啟臣表示，對於游錫堃院長過去在野時追求民主的努力致上敬意。但立法院為國家最高立法機關，由人民選舉之立法委員組成，是我國最高民意機關，反映民主多元意見，代表人民監督政府，而民主除了多數決外，更重要的是尊重少數，如果執政者掌握國會多數，一切以多數表決強行通過，「我們的民主將只徒具形式，只剩下多數暴力。」

江啟臣指出，游錫堃自2020年2月1日就任立法院院長，同年7月立法院行使監察院院長被提名人陳菊的人事同意權，就讓立法院出現大批警察替陳菊開道護駕，推擠在野黨立委，干預記者採訪，引警察入國會，是踐踏國會自主。

江啟臣表示，面對在野黨在院會杯葛議事爆發衝突，身為主席的游錫堃沒有任何制止，也不宣告休息，看著立委同仁爆發肢體衝突，竟是拿起手機拍照，這就是我們的國會議長。

江啟臣質疑，面對日前民進黨將中央政府總預算逕付二讀的憲政惡例、行政官員備詢實問虛答、答非所問，甚至口出惡言羞辱國會議員、面對民進黨一再以多數強行通過法案，院長又作了什麼，「與我所認知多數決定、尊重少數的民主相去甚遠。」

江啟臣表示，立法院組織法第3條是在2016年12月7日通過，議長中立是民進黨國會改革的重要主張，也在民進黨完全執政後通過，其中第2項：「立法院院長、副院長不得擔任政黨職務，『應本公平中立原則行使職權』，維持立法院秩序，處理議事。」議長中立不是單純的不擔任黨職，更要與政黨劃清界線，維護國會自主與尊嚴，才能徹底落實監督制衡行政的民主憲政體制與精神。

江啟臣指出，如果游錫堃認為的民主典範只是「依法治理」，依法提案、依法處理就是「議事中立」，那不是自證多數暴力也是民主？過去民進黨在野少數時在國會的各種杯葛抗議不就都是違法亂紀，「如此國會議長毫無存在的必要，民主若只剩多數決，那我們更可以直接把立法院給廢了！」