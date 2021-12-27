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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘火大批國民黨「集體中邪」　民眾黨、時力大可不必當兵馬俑

▲▼立法院院會 國民黨衝主席台抗議 柯建銘 賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委佔據議場主席台抗議《地方制度法》逕付二讀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘26日表示，最近自己成為風暴中心，為了總預算及《地方制度法》逕付二讀，國民黨瘋狂式的謾罵，大概字典上能拼湊出的惡語盡出，「義和團又發作、又起乩」，讓他質疑國民黨是集體中邪，台灣民眾黨、時代力量也大可不必當陪葬的兵馬俑。

柯建銘26日深夜以「為什麼要提兩個逕付二讀，讓國民黨跳腳而迎來子彈？」為題在臉書發文表示，在野黨挑戰執政黨本來就是天經地義，執政黨也必須捍衛，高度衝突必然，須一關關走過，困難是本質，團結是必須的，「兩個逕付二讀是在總體戰略部署下，有戰術的必然性」。

柯建銘說明，本會期是預算會期，總預算審查是重中之重，但從去年8月28日總統蔡英文宣布開放美牛美豬以來，到今年12月18日公投結束共477天，國民黨所能用的極端手段都用盡，行政院長蘇貞昌不道歉就不能上台，擋了12次的總質詢，演至最後連豬腸、豬肚、內臟齊飛，世界奇觀。

柯建銘還說，國民黨連委員會也杯葛，不是考察就是專案報告，置總預算於不顧、不審，為了反對而反對，為了深藍而深藍，「拒協商、拒審預算」，雙拒是立法史上最荒謬、嚴重的瘋狂行為。

柯建銘認為，因果關係及道理要講清楚，國民黨用仇恨、極端手段置國家於不顧，史無前例「二拒」拒朝野協商、拒審總預算，居然還可亂罵民主殺手、違法違憲，集體歇斯底里，共同義和團化。

柯建銘批評，​國民黨想以謾罵、抹黑，來掩蓋自己的胡作非為，倒果為因，這才是天大笑話，「這不是金光黨，什麼才是金光黨」。

▲▼立法院院會 民進黨總召柯建銘坐鎮議場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

另外，柯建銘也提及，新竹縣長楊文科自己提出合併升格，卻被國民黨打臉，主要是國民黨立委林為洲上次含淚退出縣長選舉，已等楊文科4年任期、再等4年即可選縣長，合併升格後不管誰當選，勢必再等8年，屆時林為洲已經70歲，無緣縣長，這才是重點。

柯建銘指出，國民黨立委鄭正鈐要選新竹市長，盤算已久，再等10年也輪不到，徹底夢碎，台灣民眾黨立委高虹安、台灣民眾黨主席柯文哲自認新竹市長是民眾黨囊中物、唾手可得，不知道是什麼神邏輯。

柯建銘也說，時代力量亦是如此，異想天開，有志一同，集體反對，各有盤算，同為新竹縣市立委，不顧大新竹發展，各懷鬼胎而已，自謀私利，再清楚不過。

柯建銘認為，為了大新竹未來發展及國家高科技產業再發展，《地方制度法》修正有其必要性、合理性、急迫性，逕付二讀後有1個月時間可討論、協商、開公聽會等，是想不想做、是要不要的問題，這才是重點。

柯建銘還原，三個在野黨齊聲要付委好好審查，自己於是召集朝野各黨坐下來協商，「既然你們都說要付委好好審查，民進黨可讓步」，在委員會好好審查並無不可，又加碼臨時會不可審、新竹市長林智堅不可參選，臭不可聞。

柯建銘指出，表決結果，三個在野黨同時提出退回程序委員會，連交付委員會好好審查也不行，表決付委一致反對​，上一分鐘要求付委，下一分鐘又反對付委，這種荒謬行為連法案審查也不行，表決輸了又說是「國會多數暴力」、破壞民主、吃相難看，三個在野黨同淪義和團，沆瀣一氣。

柯建銘批評，立法院法案不可付委審查，總預算可拒絕審查，國民黨立委江啟臣又指責立法院長游錫堃主持表決是議事不中立，反指民進黨毀憲亂政、民主殺手。

最後，柯建銘也向國民黨主席朱立倫喊話，國民黨是集體中邪，「該好好管吧！不要自掘墳墓」，而台灣民眾黨、時代力量也大可不必當陪葬的兵馬俑。

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