柯建銘還原地制法撤回現場　「三個在野黨吃相難看、沆瀣一氣！」

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

111年度中央政府總預算案逕付二讀爭議才落幕，民進黨立法院黨團又把攸關新竹縣市合併升格的《地制法》第四條修正草案提案逕付二讀，引發爭議。民進黨團總召柯建銘也還原當時情況，柯表示，當時三個在野黨同意付委審查，撤回後卻又加碼臨時會不可審、林智堅不可參選，「三個在野黨同淪義和團，沆瀣一氣！」

柯建銘指出，當時表決前佔領主席台，三個在野黨齊聲要付委好好審查。於是自己召集朝野各黨坐下來協商，「既然你們都說要付委好好審查，民進黨可讓步，在委員會好好審查並無不可，又加碼臨時會不可審、林智堅不可參選，臭不可聞。」

​

柯建銘表示，最後只好訴諸表決，三個在野黨同時提出退回程序委員會，連交付委員會好好審查也不行，表決付委一致反對，「上一分鐘要求付委，下一分鐘又反對付委，這種荒謬行為連法案審查也不行，表決輸了又說是『國會多數暴力』、破壞民主、吃相難看，三個在野黨同淪義和團，沆瀣一氣！」

​

柯建銘指出，立法院法案不可付委審查，總預算可拒絕審查，藍營又指責立法院長游錫堃主持表決是議事不中立，反指民進黨毀憲亂政，民主殺手，「朱立倫主席，貴黨是集體中邪？該好好管吧！不要自掘墳墓。民眾黨、時代力量也大可不必當陪葬的兵馬俑吧！」