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「公投之後台灣產生一些變化」　蔡壁如：獨裁正在闖關民主

▲▼普悠瑪事故協會將針對判決內容正式對外提出聲明-蔡壁如。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁、重啟核四公投落幕，四項公投皆未達門檻，且不同意票大於同意票，被視為綠營全面勝利，民進黨也挾此氣勢，接連推動新竹縣市合併等議題，對此，民眾黨立委蔡壁如表示，挾公投勝利的執政黨的獨裁，正在闖關台灣的民主，「一次不成，也許還會再試第二次、第三次。」

蔡壁如指出，自己趁著空檔盤點了一下上個星期發生在立法院的荒謬事情：周二總預算逕付二讀，突然間立法委員的職責被剝奪，如果中央政府總預算逕付二讀之後，立法委員審查預算的職權就會被剝奪，「也就是說，中央政府的預算編列多少、要怎麼花納稅人的錢，都是他們說了算。」

蔡壁如表示，接下來就是周五的竹竹併逕付二讀。民眾黨不反對任何對台灣發展、對城市治理更為有利的事，反對的是一個政黨為一己之私、為一個人的選舉，不顧程序正義、沒有民主程序的蠻橫做法，「民進黨團挾立院席次的多數暴力，不管是闖關也好、突襲也好，都是對民主程序的踐踏。」

蔡壁如指出，這一切都發生在公投之後，這次的公投沒有哪個政黨贏或輸，在執政黨動用所有國家機器、在總統臉書上公然說謊之後，輸掉的是國人的食品安全和7600年的藻礁。

民進黨四大公投輕騎過關，蔡壁如表示，如果連「萊豬」都能說成「美豬」，那麼執政黨的想法是：也許在立法院所有以多數暴力踐踏民主的做法，都能闖關成功？所以才會在一個星期之內，連續把中央預算和地制法，用逕付二讀的方式，直接執行小英意志？

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