「更生護更生」東森集團總裁王令麟獲更生保護會頒獎

▲更保董事長邢泰釗（中）致贈感謝狀予東森集團總裁王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

記者吳銘峯／台北報導

臺灣更生保護會台北、士林、新北3個分會，於17日舉行臺灣更生保護會成立76周年慶祝大會。東森集團總裁王令麟，因致力於更生人復歸社會工作，提供許多更生人進入集團內部工作，因而獲頒更生保護會台北分會致贈特別獎狀。更保董事長邢泰釗，更鼓勵更生人協助更生人，發揮同舟共濟的精神。

本次慶祝大會藉由頒獎表揚協助推展更生保護事業有功人士及團體，更保董事長、臺灣高等檢察署檢察長邢泰釗致詞時表示，法務部、台灣更生保護會長期致力推動更生人創業，更鼓勵更生人協助更生人，發展異業結盟，共同推廣更生商品；另外也積極協助貸款更生人辦理各類市集設攤、媒體採訪，增加販售及行銷推廣的機會。

邢泰釗也提到，今年因為疫情關係，更生保護節慶祝大會命名為「更生76，勇者無懼，向前行！」面對疫情的影響，他希望更生保護的工作夥伴，能夠繼續陪伴更生朋友們，度過各種的困難。另外他也鼓勵更生人協助更生人，發揮同舟共濟的精神，一定會更有工作成果。

另外法務部次長張斗輝也出席本次大會，他提到，台灣社會因為疫情遭到重創，但更生保護會幫助更生人，咬緊牙關度過這次的難關。尤其更保在更生人輔導工作上，更是無時無刻承受著不亞於疫情的艱困，然而還是憑藉著許多熱心、無私奉獻、堅持輔導工作的更生輔導、善心人士及團體的努力，讓更生保護工作能夠繼續推行。他最後也感謝協助更生保護會的夥伴們，協助更生人復歸社會，降低再犯率。

▼高檢署檢察長邢泰釗參加更保慶祝大會。（圖／記者吳銘峯攝）

▼法務部次長張斗輝參加更保慶祝大會。（圖／記者吳銘峯攝）