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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

創造雙贏！更生市集在東森購物　總裁王令麟購物助偏鄉兒童

▲▼送愛到部落暨東森購物點燈,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟購買更生人商品送偏鄉學童，創造雙贏 。（圖／記者徐文彬攝）

記者吳銘峯／台北報導

臺灣更生保護會北部3分會19日於東森購物中和總部舉行「幸運草市集」，東森集團總裁王令麟當場購買2萬餘元的更生人商品，分送給偏鄉的學童，一方面發揮「更生助更生」的精神，幫助更生人復歸社會；另一方面也讓偏鄉學童食用到「健康美味」的更生人商品，成功創造雙贏！

東森集團19日舉行「2021年聖誕點燈活動」，由於王令麟長期協助偏鄉學童，在偏鄉被學童親密稱呼「東森爸爸」，因此集團本次點燈活動邀請多個偏鄉學校，到場共襄盛舉。而臺灣更生保護會台北、士林、新北3個分會，也到場擺攤，讓更生人商品更多被社會大眾看見、購買，實際幫助更生人復歸社會。

本次擺攤的攤位共有：精心烘焙，咖啡順而不苦，回甘餘韻猶存，在喧囂忙碌工作後，給自己一杯咖啡，讓心情回歸原點重來，期待努力後滿滿幸福的「復咖啡」；藉由掌心的溫度，讓自己成為有能力給予的人。因從食材嚴選到製作，過程都充滿著堅持與用心，新加坡電視台[特別的食物給特別的你]製作小組特前來臺灣專訪-少油少糖不加一滴水及化學添加物的「艾格諾蛋捲」；獨特的烹調手法，讓人一吃念念不忘，流露出幸福的笑容的「翡翠燒臘」；以誠信的態度對待每一位消費者，堅持每天現作不添加人工香料與色素的「隆師父養生饅頭」。由於健康美味，引起不少民眾搶購。

有鑑於偏鄉物資較為缺乏，再加上想要鼓勵更生人復歸社會，王令麟買下近2萬元的蛋捲，直接送給偏鄉學童食用，讓這些學童可以吃到健康美味、不加一滴水的優質食品。另外王令麟也買下數千元的咖啡，交給偏鄉學童帶回；另外對於現場另外2家更生人商品，王令麟最後也全數買下，給予更生人實質幫助。

王令麟致力於更生保護工作，除了實際捐助金錢以外，也協助許多更生人能夠在集團中就業，讓更生人有穩定收入，順利復歸社會；另外更在長期關注更生人與受刑人人權的《ETtoday新聞雲》法律雲正式成立並上線「更保雲」。先前法務部、更生保護會均特別頒獎表揚。

▼王令麟與夢啟動樂團。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼東森送愛到部落暨聖誕點燈，王令麟，夢啟動樂團，更生市集，更生人。（圖／記者吳銘峯攝）

▼現場更生人攤位引人注目。（圖／記者吳銘峯攝）▲▼王令麟，更生市集，更生人，東森送愛到部落暨點燈。（圖／記者吳銘峯攝）

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