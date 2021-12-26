「藍營內鬥影響最深遠的一次」　柯建銘曝當年「馬王政爭」全因這句話

▲前總統馬英九、立法院長王金平。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨團總召柯建銘今上前總統陳水扁廣播節目，兩人聊到「馬王政爭」，當事人之一的柯建銘曾在書中寫到，當時因立法院通過教官退出校園一事，柯曾致電時任立法院長王金平，向王表達擔心時任總統馬英九反悔，而王金平則回「我咧插潲伊（我懶得理他）」，柯建銘認為，這就是馬英九對王金平下手的關鍵原因。

柯建銘書中曾寫馬王政爭、太陽花學運時，都有人因為請示神明而找上柯建銘協調。柯建銘今表示，對於馬王政爭，他的立場就是捍衛憲政體制，監聽已超越憲政的紅線。

柯建銘表示，馬王政爭是國民黨內鬥中影響最深遠的，尤其是在藍營執政末期，「馬英九叫特偵組全程監聽我的電話，所以我跟王金平講的每一句話都被聽到，有時候是半開玩笑、比較輕鬆的對談也是。」

陳水扁提起柯的書中曾寫到，因立法院通過教官8年內要退出校園一事，柯建銘曾打電話給王金平，電話中柯說，「馬英九還不知道，萬一反悔怎麼辦」，王金平則回應，「我咧插潲伊（我懶得理他），他總統再做也沒幾年，何況8年後總統也不是他」，柯認為，這就是馬英九對王金平下手的關鍵原因。

柯建銘指出，2013年臨時會時，自己找管碧玲、鄭麗君去協商高等中學教育法，因為國民黨要12年國教，這個法非通過不可，朝野協商完畢後只剩兩個條約要表決，就打給王金平說，「假如馬英九對教官退出校園不認帳，這個法律我不保障會不會過。」

柯建銘表示，加上當時服貿的事件等很多因素，造成馬英九國會掌控度低，更認為立法院是王柯體制、王金平是藍皮綠骨，讓馬很多政策、預算卡在立法院，因此對王金平心生不滿，「所以來個一箭三雕，抓王金平、我，還有法務部長曾勇夫，因為檢察總長黃世銘想當法務部長。」，陳水扁則認為，馬王政爭要搞王金平，卻反而讓馬英九滿臉全豆花。