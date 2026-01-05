女友沒繳車貸！嘉義男衝她老家放火　拍照傳訊恐嚇「絕對報復」

▲林女車貸款未繳不處理，導致擔任保人的邱男妹妹信用受損，邱男放火報復。（資料照／記者翁伊森攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義一對情侶交往近30年，近期卻因女方名下兩部車輛貸款未繳遭拖吊，導致擔任保人的男方妹妹信用受損，男方心生憤恨，衝往女方老家破窗闖入，並在臥室內點火燃燒床墊威脅其出面。嘉義地檢署偵查後，依放火燒燬現有人使用之建築物未遂等罪嫌，將男子提起公訴。

起訴書指出，邱男與林女曾是交往近30年的同居伴侶，林女名下兩部車輛因貸款逾期未繳遭拖吊，且不願出面處理，導致擔任保人的邱男妹妹信用受損。邱男對此心生憤恨， 於2025年1月13日以LINE傳送語音訊息給林女恐嚇稱：「要死大家一起死」、「我絕對報復」、「我現在汽油買來到你山上了，我要把你山上這邊放火燒掉」、「我這支菸抽完我就去點火了」等。

邱男同日駕車前往林女位於嘉義縣的老家，因見不到人憤而持角鐵打破該住處前方兩扇及後方一扇玻璃窗，價值約新台幣2000元，隨即擅自潛入屋內。邱男侵入住宅後，進入臥室並於床上抽菸，以打火機點燃床上紙張、紙袋及衛生紙，致彈簧床墊、床單及棉被起火燃燒，燒燬面積約1平方公尺。邱男於起火之際拍照並傳送給林女，以此手段威脅其出面，隨後始自行滅火，並經警到場依現行犯將邱男逮捕獲。

雖然林女不追究其名下房屋窗戶的毀損及侵入住宅，但林女針對其床褥遭毀損及生命安全受威脅（恐嚇）提告侵入住宅、毀損罪，檢方偵查終結提起公訴。