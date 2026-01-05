獨／禽獸高官性侵少女遭轟封口半年　社會局今急發公文上網公告

▲何建忠（左）性侵少女前2個月，曾到某大學以「社會安全網」為題進行演講。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠涉嫌濫用職權，從公家機關系統中篩選出未成年少女誘騙性侵得逞，國民黨高雄市議會黨團痛批，衛生局「封口半年」，出事就蓋牌。雖然高雄市政府強調，衛生局於去年8月8日獲報後，已立即2大過解聘，但社會局卻直至今年1月2日才開罰何男，甚至今（5）日才「依法」發公文正式公告姓名。

針對禽獸高官性侵少女案，國民黨高雄市議會黨團質疑，市府知情半年卻選擇蓋牌，面對醜聞只會推卸責任，嚴正要求市長陳其邁公開道歉，衛生局長黃志中應立刻下台。

高雄市政府今對此發聲明指出，配合檢方要求，案件偵辦期間嚴守保密，保護被害人避免受到二次傷害。針對何員及協助洩密的何妻違法惡行，皆立即以兩大過解聘，何員公布姓名，同時追究行政與法律責任，衛生局心衛中心主任撤換其主管職務。

市府強調，衛生局於去年8月8日接獲地檢署啟動調查通知後，立即對於何員處以兩大過解聘。社會局對何員違反兒少法部分，處最高60萬元罰鍰並公告姓名；違反社會工作師法部分，已移送高雄市社工師懲戒委員會審議，建議處廢止執業執照、廢止社會工作師證書等懲戒。

▲禽獸高官性侵少女懲處慢半拍？社會局今才急發公文，上網公告姓名。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，事實上，高雄市社會局直至今年1月2日才以何建忠違反第49條第1項第9款規定強迫、引誘、容留或媒介兒少猥褻或性交」規定，依同法第97條後段規定公布姓名，且直至今（5）日才正式發公文公告，刊登高雄市政府公報、高雄市政府社會局公布欄、高雄市仁武區公所公布欄。

對此，社會局指出，本案因行為人被羈押禁見，本局配合地檢署偵辦，114年11月4日收到起訴書，以起訴書為證進行裁處作業，但因裁處書須完成送達並予陳述意見，待行為人114年12月29日晚間交保後，於115年1月2日開立裁處書。