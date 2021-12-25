被江啟臣批放任柯建銘破壞憲政　游錫堃：我干涉才是議事不中立

▲國民黨昨衝上主席台盃葛《地制法》修正草案提案逕付二讀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

111年度中央政府總預算案逕付二讀爭議才剛落幕，民進黨立法院黨團又把攸關新竹縣市合併升格的《地制法》第四條修正草案提案逕付二讀，國民黨立委江啟臣批評，立法院長游錫堃放任民進黨團總召柯建銘破壞憲政，應下台。對此，游錫堃25日表示，若他去干涉柯建銘，才是議事不中立。

針對江啟臣的言論，游錫堃透過臉書說，立法院長由立委選出來，依法必須「議事中立」，謹守「程序正義」，公平維護每位立委的法定職權。不分朝野，提案權是每位立委的重要權利，因此他不能對各黨團提案內容及議事攻防做價值判斷；若以個人價值判斷去干涉，而刻意不處理特定政黨及委員提案的話，那樣的立法院還能算是「合議制」嗎？豈不是變成「首長制」了？院長還能算「職權中立」、「議事中立」嗎？

游錫堃指出，《立法院組織法》第3條規定：「立法院院長、副院長不得擔任『政黨職務』，應本『公平中立』原則行使職權，維持立法院『秩序』，處理『議事』。」該條文修正通過且公布施行後，現在的「立法院長、副院長」職權已經跟前院長王金平時代不同。

「因此，我如果以院長身分去干涉柯總召、或民進黨團提案，不僅違反議事中立，而且也違法，不是嗎？」游錫堃強調。

游錫堃又指，議案「逕付二讀」是依據《立法院職權行使法》第8條規定，《地制法》修正案如有提案逕付二讀，只要合乎議事程序，任何院會主席就應該依法處理，由院會合議、公決。

他說，同理，昨天國民黨團也提案自委員會抽出《運彩條例》第8條修正案逕付二讀，他同樣依法處理，讓院會公決。因此，外界如果以各自政治立場來解讀「國會議長」角色，認為維護在野黨才是公平公正，他個人認為這是對「議長中立」內涵有誤解。

至於被前、現任立委批評與立法院副院長蔡其昌「被黨團綁架、違背民主，應辭職下台」，游錫堃表示，他們主張會議主席應以「黨團違反民主程序」為由退回提案，此言令他震驚，因為「民主」在國際上有各種不同解釋，我國之所以被國際譽為「民主典範」，是因為我們「依法治理」，所以身為立委，不是更應該恪守法律，為民表率嗎？

游錫堃強調，自己與蔡其昌擔任正副議長以來，依《立法院組織法》、《立法院職權行使法》及議事規則規定處理院務，一向謹言慎行。

「如果黨團提案合乎法律程序及議事規則，我們難道可以『違背民主』退回提案？」游錫堃也說，今日，若我們可以判斷民進黨團不對，不處理議案；明日，我們也就可以判斷國民黨團不對，不處理國民黨的案子，如此以個人意志凌駕法規，豈非嚴重違背我國的「民主與法治」？

「各黨團在立院做適法性的議場攻防，依法主持院會必須『職權中立』的議長、副議長不適合介入，深盼各界洞察。也希望藉此事件與委員同仁們一起精進職權概念及議事程。」