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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊秋興爆男立委近8成有緋聞　媒體人曝真實情況

▲前高雄縣長楊秋興15日投票 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲前高雄縣長楊秋興15日投票 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者杜冠霖／台北報導

前高雄縣長楊秋興日前在臉書發文逆風挺王力宏，還爆料「以我過去從政的經驗，男性立法委員有八卦、緋聞的應該高達8、9成」，對此，資深媒體人黃揚明表示，楊秋興擔任立委期間政壇跟現在差很大，「部分周刊跟媒體進入台灣後，政治生態早已改變，現在立委不可能高達八、九成有八卦緋聞啦！」

楊秋興日前在臉書發文談及王力宏醜聞，他表示，兩岸媒體連續報導王力宏緋聞事件已超過一個禮拜，王力宏的前途幾乎是被毁了，但他喊話大家反思「讓我們冷靜下來想想，全世界演藝圈的八卦、緋聞不是都稀鬆平常嗎？出污泥而不染的絕對是少數吧！」

楊秋興爆料「以我過去從政的經驗，男性立法委員有八卦、緋聞的應該高達八、九成吧！對政治人物的道德標準要求不是要更高嗎？」並呼籲社會各界「放過王力宏吧！畢竟他是一位有天份、有才華難得的優秀明星；不然的話用同樣標準我看演藝圈都要關門了，政治圈也都要關門了吧！」

黃揚明表示，楊秋興擔任立委時是在第四屆立委（1998年2月至2001年1月），當時部分周刊和媒體的狗仔隊都還沒有登陸台灣，那時的政壇環境與現在差異很大。

黃揚明舉例，自己聽當年跑國會的前輩說，當時多數立委幾乎都是立法院會議結束後，就直奔林森北路的酒店「開黨團會議」。因此許多立委可能都有所謂的「外婆」，「但部分周刊跟媒體進入台灣後，這樣的政治生態早已改變，現在的立法院立委不分性別，都不可能高達八、九成有八卦緋聞啦！」

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