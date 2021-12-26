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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳水扁問為何非要竹竹併？　柯建銘：這是可理性討論的大事

▲▼立法院院會 民進黨總召柯建銘坐鎮議場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨團總召柯建銘今上前總統陳水扁廣播節目，對於陳水扁提問為何要推動新竹合併升格，柯建銘表示，新竹縣市在治理上須一致，不論是建設、交通、教育、環保等，地制法一定要修法，「昨天新竹市長林智堅也說了他不是非選不可，這是可以理性討論的大事。」

柯建銘指出，新竹縣市在40年前分家，現在城市治理、國家高科技產業發展面臨新的挑戰，不論是水源、交通、教育、環保等問題，都必須面對，「合併升格是有需要。」

對於竹竹合併議題，柯建銘日前在新竹科學園區X基地第一軟體大樓開工動土典禮上致詞時表示，國營事業總預算12月15日才三讀，已經變成決算了，3個月來應該要審查中央政府總預算，然而國民黨拒審，搞到最後1周才審，所以民進黨團必須自救（採逕付二讀），才有可能在會期完成，「如果不這樣，如何逼國民黨下來談？」

他現場也向行政院長蘇貞昌說抱歉，表示至少還要再拖3個月至半年，並自認，為了國家發展，自己勢必承受攻擊。

談到新竹合併升格，柯建銘指出，竹科如今產值1兆5千億，「今天已經走到這程度開始談合併升格，難道是壞事？這裡3.72公頃要搞十年，我們可以再等嗎？」，柯表示，之所以抽出法案逕付二讀，就是希望加速，要不要改一個條文，關係到要不要新竹發展，新竹市城市治理包含園區產業。

柯建銘批評，面對新的調整時候，當然應該逕付二讀，但國民黨占領主席台後說要付委審查，但他答應後，結果國民黨上一分鐘說付委審查就好，下一分鐘說要大家來協商。

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