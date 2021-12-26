高中運動褲改窄「緊到脫不下來」！　2照狂掀回憶殺：全班都改了

▲穿過的人才懂！學生時代「褲子改窄」掀網友回憶殺。（圖／翻攝自Dcard）

記者邱晟軒／綜合報導

把學校運動褲改窄改緊，或者是將褲腳用鬆緊帶束起來，成為了許多人學生時代的一部份珍貴回憶。對此，就有網友目睹許多高中生快把褲子改成褲襪，緊到連膝蓋形狀都出來了，貼文曝光後，引發全場回憶殺。

有一名網友近日在網路論壇以「高中改褲子改窄」為題發文並附上2張照片，表示自己最近發現好像很多高中生都會把學校運動褲改成貼身，有的甚至快變成褲襪了，有的緊到連膝蓋形狀都出來了，「改這樣男生會喜歡看嗎？雖然說我高中也是有改，大家高中都把褲子改多窄呢？」

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▲學生時代「褲子改窄」掀網友回憶殺。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，引起許多過來人紛紛回憶笑稱，「我都改到緊到脫不下來」、「高中褲子必改！制服運動服都改爆，幾乎快全班都改了吧」、「高中改褲子被記了31支警告」、「之前班上大概一半都會改」、「我國中的時候大家就在改了欸」、「緊到沒辦法蹲下去」、「以前讀私立高中褲管改緊會被記過」。

也有許多網友解釋褲子改窄背後原因，大多是不喜歡樣式或舒適度，「寬寬垮垮的真的超醜」、「對身材好的人來說可以凸顯身材」、「改窄比較好看啊，會改順貼身一點」、「改緊上廁所不用拉褲子也不會碰到地板」、「我們學校大多數人都直接去外面訂做全套制服，原本的版型真的太鬆垮太醜」、「自己是選擇改緊，一方面是因為褲管曾捲到腳踏車齒輪裡面，直接在車棚社死」。

▼許多過來人回憶，褲子一定要改！（圖／翻攝自Dcard）

不過也有部分網友認為，「個人覺得這種運動褲就是要寬寬鬆鬆垮垮才舒適，而且就我眼光來說，醜爆了，又不是牛仔褲」、「太緊真的很難看，沒什麼水準的感覺」、「那時候就覺得那樣很好看。結果現在都流行寬寬鬆鬆的運動褲，老實說我改完也有點後悔」、「從來沒改過，因為我太怕冷了，褲子冬天會多塞2件需要空間」、「之前撞到腳瘀青要拉起來看結果完全拉不起來只能到腳踝，超後悔改窄的」。