肥水流外人田…土城男「坐洗手台排便＋滑手機」！機車行老闆崩潰

記者陳雕文／新北報導

超噁心！新北市土城區一名男子日前晚上8點多，跑去立德路一間機車行外，突然轉身脫下褲子，坐上洗手台開始排便，期間還不忘滑手機，最後拿出一大疊衛生紙，把臀部擦乾淨後隨手扔，全程都被監視器拍下。機車行老闆隔天看到一缸「黃金」當場傻眼，無奈發文說，「您擺明很故意！有必要這樣嗎？已報警備案」。

▲黑衣男跑去機車行外的洗手台排便，過程中還從容地滑手機。（圖／施姓老闆授權提供）

案件發生在本月19日晚間8點多，根據監視器顯示，一名身穿黑衣黑褲的男子趁機車行打烊關燈，跑去門外脫下褲子，露出紅內褲坐上洗手台「如廁」，2分鐘的排便過程中，男子還滑起手機，態度相當從容，最後拿出衛生紙把下體擦乾淨後離開。

施姓老闆受訪表示，「我很想找到那個人，說實在話，我到現在對那洗手台還是有陰影，第一次遇到這種事情，我腦中只有空白、無助、無奈，不知道怎麼處理，報警也是為了請警方協助，看能不能把這位先生找出來」。

▲男子排便後拿出一大疊衛生紙準備擦拭。（圖／施姓老闆授權提供）

施姓老闆補充說，洗手台簡直臭爆，花了很多時間清理，覺得很無奈才在臉書PO文，希望如廁的男子能出來面對。

施姓老闆PO文說，「首先，我必須跟這位先生道歉，我不應該把您上廁所的畫面拿出來PO文，但我可以拜託您上在對的地方嗎？您拿著一大包衛生紙坐在我的洗手台上大便！您擺明很故意，附近明明有很多地方可以借廁所…您知道我清理的很辛苦嗎？我不認識您，也跟您無冤無仇，您有必要這樣嗎？已報警備案」。

網友看到貼文紛紛留言，「忍不住也可以隨便找個廁所借吧！可恥」、「7-11有廁所還在旁邊而已！」、「太誇張...」、「肥水流入外人田」。

▲▼男子跑去機車行的洗手台排便，光看照片就彷彿能聞到可怕的氣味。（圖／施姓老闆授權提供）

▼男子排便後拿出一大疊衛生紙擦拭下體，隨意扔在一旁。（圖／施姓老闆授權提供）