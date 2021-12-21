曾考5A++「放棄第一志願」！學霸高中生自撞亡　才剛過完18歲生日

記者沈繼昌／桃園報導

桃園一名18歲張姓學生19日晚間看完球賽準備返家，卻於龜山區振興路自撞分隔島，巨大的撞擊力道讓張男當場失去生命跡象，雖經緊急送醫搶救，卻仍是不幸於當晚宣告不治，而該撞擊瞬間的畫面也隨之曝光，場面相當駭人。

這起事故發生在19日晚間，當時2日才剛過完18歲生日、考取駕照的張男，與同班同學到體大看球賽，於晚間7時許載著表弟要返家，行經振興路1057號前時，於過彎時疑似車速過快，不慎失控自撞中央分隔島及路樹，機車飛離數10公尺，張姓學生卡在安全島重傷，後座的表弟也受到波及受傷。

▲桃園高中生車禍自撞分隔島喪命。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

巨大的撞擊力道讓張男當場失去生命跡象，雖然同行的友人發現後，立刻撥打救護車將其送醫，但他仍是不幸於當晚8時許宣告不治，而其表弟也因車禍陷入昏迷，目前已經恢復意識。

據悉，張男成績優異，在會考時曾考取5A++的頂標成績，但因為興趣所以放棄了第一志願，選擇了北科附工，而張男在校表現優異，不管是校內成績、校外競賽都有優異的成績，以其豐富的經歷、成績絕對能考取台科大。對此，北科附工表示，對於張男發生不幸事故，全校師生都感到相當不捨、惋惜，而事情發生之後也立即啟動輔導機制，後續也會到張男家中慰問、協助理賠。