小鮮肉打BNT開撩！「袖子一拉」護理師爆驚喜：好窩心的孩子

▲高中弟開撩。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

青少年第二劑BNT疫苗校園接種日前已經開打，就有一名女網友發文表示，她昨天去某高中時，請學生拉起袖子竟收穫意外驚喜，「這些小孩...令人窩心！」貼文曝光後，隨即引發熱烈討論，不少網友都笑回，「怎麼那麼可愛啦」、「好有創意」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，提到她昨天去某高中施打BNT疫苗時，學生一掀開袖子，她就看到滿滿的字。從照片中可見，這些高中生在手臂寫「護士，我不想努力了」、「謝謝姐姐，愛你喔」、「護士，你我小可愛」、「單身男子漢，勇！加我IG」、「愛吃火鍋，一起嗎」。

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▲原PO看到後覺得很暖心。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO看到後，內心突然暖暖的，想不到小朋友竟還告訴她「後面還有喔！」她忙了一整天，看到這些字實在覺得很開心，「打了大半年的疫苗，第一次覺得這些小孩令人窩心！」

貼文曝光後，不少網友也留言回應，「現在的小孩真的越來越會撩了」、「太可愛了」、「我兒子也在當中^_^辛苦你們了！美麗的白衣天使」、「好可愛，也辛苦白衣天使」、「這次屁得讓人很舒服」、「結果護理師都男的」、「很有創意並表達感謝的學生，讚」、「會心一笑，很棒」、「好可愛又溫馨的同學」。

▼高中生的舉動讓原PO相當窩心。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）