　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嚼過的米飯吐茶桶！南部高中生亂搞午餐影片瘋傳　校方說話了

記者林悅／台南報導

扯！網路瘋傳南部1家私立高中學生，惡搞學校營養午餐，該名學生用公勺飲用奶茶，連同在嘴裡咀嚼過的米飯一起噴吐入「茶桶」，令人感到不舒服，校方指出，經查係抬團膳回去的同學好玩惡作劇，拍片時間點已是同學用膳結束，餐桶菜渣集中收理，校方已查明惡作劇學生，下周學生上學再詳查其動機與理由。

▲網路瘋傳南部1家私立高中學生，惡搞學校營養午餐，該名學生用公勺飲用奶茶，加上在嘴裡咀嚼過的米飯，一起噴吐入「茶桶」內，看起來就令人感到不舒服。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

▲網路瘋傳南部1家私立高中學生，惡搞學校營養午餐，該名學生用公勺飲用奶茶，加上在嘴裡咀嚼過的米飯，一起噴吐入「茶桶」內，看起來就令人感到不舒服。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

▲網路瘋傳南部1家私立高中學生，惡搞學校營養午餐，該名學生用公勺飲用奶茶，加上在嘴裡咀嚼過的米飯，一起噴吐入「茶桶」內，看起來就令人感到不舒服。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

有網友在25日上午在網路社群PO出1則影片，內容是南部1家私立高中學生，惡搞學校營養午餐，網友指出，該名學生用公勺飲用奶茶，加上在嘴裡咀嚼過的米飯，一起噴吐入「茶桶」內，網友：「玩食物真的很毋湯，我們的教育倒底怎麼了？」。

▲網路瘋傳南部1家私立高中學生，惡搞學校營養午餐，該名學生用公勺飲用奶茶，加上在嘴裡咀嚼過的米飯，一起噴吐入「茶桶」內，看起來就令人感到不舒服。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

這段影片在網友及社群間瘋傳，引起網友們熱議及近3千人觀看。有網友說：「以前當兵的時候，餐廳前面主桌那些軍官們桌上的飯菜是傳令兵先打好的，很多要退伍的老兵在離營前會來加料」、「這哪一間學校？？？國家真的走向滅亡的路了！」、「乞丐吃東西也比他高尚多了，我看不出來他的身份…」、「這樣的事必須遏止，正面的教育並指正」、「這還好吧 哪個不是這樣長大的，大驚小怪」、「高中是最難熬的時期？！」…。

▲網路瘋傳南部1家私立高中學生，惡搞學校營養午餐，該名學生用公勺飲用奶茶，加上在嘴裡咀嚼過的米飯，一起噴吐入「茶桶」內，看起來就令人感到不舒服。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

校方指出，因假日學生沒來上課，經查係當天抬團膳回去的同學，好玩惡作劇所為，在校方確認惡作劇同學後，已請同學將影片下架，並根據影片內容，確認惡作劇的時間點係在該班學生已經用完餐，餐桶已經在進行菜渣集中收理，學生拍片動機是好玩？還是想衝個人網路流量？將待下周學生上學後，再詳細詢問查明處理。校方強調因學生惡作劇行為，引起社會觀感不佳，校方感到抱歉。

►國際牌IH電磁爐、麵包機打折了！

ET快訊
三重男領58萬現金秒被劫　遭「蒙眼綑綁」丟包中和
汪小菲遭新歡痛罵截圖外流　群組爆走嗆「壞了我身體」
人妻生5胞胎「名字想破頭」　爺爺神助攻笑翻網
峮峮聖誕節下衣失蹤！　一坐下狂露「絕對領域」
他臉上長出「陰莖鼻」！一根垂到嘴唇　手術現況曝光
女生都愛逛寶雅　網見1走勢卻嘆可惜：只去過2次
遭媽男友「侵犯94次」！12歲少女悲吐：閃開他還是硬上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

三重男領完錢就被「蒙眼綑綁押上車」　58萬現金遭劫丟包中和

嚼過的米飯吐茶桶！南部高中生亂搞午餐影片瘋傳　校方說話了

遭媽男友「侵犯94次」！12歲少女悲吐：盡量閃開他還是硬上

這個大老闆超沒品！餐廳內抽菸被勸阻　竟爆嗆：見一次打一次

20男女躲老舊公寓「做壞事」！她聽敲門聲以為有生意　門一開傻了

車停家門外白線遭開單！申訴仍吞900罰款　監理站一張照猛打臉

高雄街頭「無差別」雙人格鬥　熱褲辣妹勸架反遭推倒慘摔地

奧少年不夠軟Q！高警分局長帶跳健康操　公嬤笑了：我都比你強

少年遭逼吞狗屎電擊凌虐！3腳趾截肢不算重傷害　被害補助落空

武德要從小培養！雲林10所小學獲贈10套射擊器材　將納入課程

李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

「聲林3」李杰明《差不多先生》超炸　艾怡良變迷妹「邊看邊阿阿叫」

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

7奴才樓梯下高舉手機鬼吼鬼叫　「柴柴軍團」傻眼：爸媽都瘋了？

哈林送禮物「誰認識哈寶寶？」　Lulu秒回：不知道…徐佳瑩「High跳經典曲」

乘客高鐵上淚崩唸「救救爸爸吧」　車長+服務員跪地安撫！她笑了

三重男領完錢就被「蒙眼綑綁押上車」　58萬現金遭劫丟包中和

嚼過的米飯吐茶桶！南部高中生亂搞午餐影片瘋傳　校方說話了

遭媽男友「侵犯94次」！12歲少女悲吐：盡量閃開他還是硬上

這個大老闆超沒品！餐廳內抽菸被勸阻　竟爆嗆：見一次打一次

20男女躲老舊公寓「做壞事」！她聽敲門聲以為有生意　門一開傻了

車停家門外白線遭開單！申訴仍吞900罰款　監理站一張照猛打臉

高雄街頭「無差別」雙人格鬥　熱褲辣妹勸架反遭推倒慘摔地

奧少年不夠軟Q！高警分局長帶跳健康操　公嬤笑了：我都比你強

少年遭逼吞狗屎電擊凌虐！3腳趾截肢不算重傷害　被害補助落空

武德要從小培養！雲林10所小學獲贈10套射擊器材　將納入課程

KBS演藝／《超人》紅毯失控！小孩台上搶麥　訪到一半⋯振瑀逃跑了

台南特斯拉逆闖單行道！會車還逼讓路　駕駛爆氣：你洗咧塞X小

三重男領完錢就被「蒙眼綑綁押上車」　58萬現金遭劫丟包中和

汪小菲遭張穎穎痛罵截圖外流！群組爆走嗆「壞了我身體」知情人曝內幕

被強尼戴普指控是安珀赫德小王！　影帝才爆「跟學生上床」又捲官司

中鋼躍居全球鋼鐵業市值第三高　翁朝棟：鋼市發展前景樂觀

天冷狂打噴嚏！醫授「防過敏6大招」：擤鼻涕也有技巧

《木曜》北流演唱吸睛8千人進帳3000萬元　坤達：老婆有來看很緊張

朱立倫批「全面獨裁傷害憲政」　民進黨反控：國民黨搗亂台灣

爸姓李、媽姓拜！人妻生5胞胎「名字想破頭」　爺爺神助攻笑翻網

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

社會熱門新聞

快訊／找到了！桃園運動股長遺體20樓高斷崖尋獲

瑪莎惡少把男大生打重傷！竟反告傷害：他也有動手

Toyz涉販毒慘遭黑吃黑！現況曝光　死對頭統神笑看內幕

愛女生前遭性侵！父為討公道動私刑打死他

嘉義1122傳說揭密！「嘉義大善人」黑歷史起底

轎車逆撞貨車　駕駛當場慘死

醉女唱完歌搭小黃　惡狼運將載到工地硬上

老公同志網站約砲　妻崩潰訴離

營區大門哨兵不見了　原來是蹲著睡覺

快訊／蘇花改「5車連環撞」！出口全線封閉

「待轉大富翁」2人拆號誌遭警壓制

北市東區酒店槍擊！離場爆衝突　莽男開槍打人大腿

色男誆「看貓」硬上得逞　辯：交友軟體=約砲

車禍理賠1萬8談不攏　6煞球棒狂砸麵店　

更多熱門

相關新聞

獨／他腸鳴像打雷還放連環屁　醫曝關鍵原因

獨／他腸鳴像打雷還放連環屁　醫曝關鍵原因

高雄市一名李姓男子從上週開始，肚子不時就發出腸鳴的聲響，而且還伴隨經常性的放屁，讓他十分困擾，甚至連肚臍還會有疼痛感覺，他前往診所就醫，這才發現原來自己得了腸胃炎，國內知名耳鼻喉科醫師陳津甫表示「冬天是腸胃炎的好發季節」，近期因為天氣轉冷，類似情況的患者增多了一成以上。

直擊／平價精品包插旗高雄　情侶排2hrs：超值得

直擊／平價精品包插旗高雄　情侶排2hrs：超值得

高警分局長跳健康操　公嬤笑了：我比你強

高警分局長跳健康操　公嬤笑了：我比你強

雲林10所小學獲贈10套射擊器材　將納入課程

雲林10所小學獲贈10套射擊器材　將納入課程

阿嬤騎士橫載超長鐵管　跨2車道招搖過街

阿嬤騎士橫載超長鐵管　跨2車道招搖過街

關鍵字：

高中學生亂搞午餐影片瘋傳 影音

讀者迴響

熱門新聞

包小柏痛失22歲女兒！

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

21歲男大生做太久　應召女報警處理

女歌手聖誕節宣布懷孕了！

大量苦主湧現！這代iPhone電池續航糟　出門2小時剩50%

包小柏骨髓移植愛女1年宣告失敗！衍生更加嚴重結果

王力宏暫退演藝圈大轉行？　全資100%持股入主新事業

包小柏痛失愛女　大哥包偉銘沉痛發聲

福原愛爆元旦宣布再婚！日媒酸「搶人老公扶正」被曝動向

「台灣綜藝一姐」喜曬中國身分證！奪金鐘最佳主持人

最尷尬姓氏第一名　女生都害羞了

元旦10大新制一次看！4類人打2劑疫苗才可上工　

背包中找到血腥獅頭　震撼畫面曝光

爸聞到檀香味「聽1句話」夜奔醫院坐鎮！救下女兒一命

包小柏22歲愛女「循環著痛苦」疑罹罕病逝！

更多

最夯影音

更多
李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩

李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩
貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

「聲林3」李杰明《差不多先生》超炸　艾怡良變迷妹「邊看邊阿阿叫」

「聲林3」李杰明《差不多先生》超炸　艾怡良變迷妹「邊看邊阿阿叫」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面