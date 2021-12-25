嚼過的米飯吐茶桶！南部高中生亂搞午餐影片瘋傳　校方說話了

記者林悅／台南報導

扯！網路瘋傳南部1家私立高中學生，惡搞學校營養午餐，該名學生用公勺飲用奶茶，連同在嘴裡咀嚼過的米飯一起噴吐入「茶桶」，令人感到不舒服，校方指出，經查係抬團膳回去的同學好玩惡作劇，拍片時間點已是同學用膳結束，餐桶菜渣集中收理，校方已查明惡作劇學生，下周學生上學再詳查其動機與理由。

▲網路瘋傳南部1家私立高中學生，惡搞學校營養午餐，該名學生用公勺飲用奶茶，加上在嘴裡咀嚼過的米飯，一起噴吐入「茶桶」內，看起來就令人感到不舒服。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

有網友在25日上午在網路社群PO出1則影片，內容是南部1家私立高中學生，惡搞學校營養午餐，網友指出，該名學生用公勺飲用奶茶，加上在嘴裡咀嚼過的米飯，一起噴吐入「茶桶」內，網友：「玩食物真的很毋湯，我們的教育倒底怎麼了？」。

這段影片在網友及社群間瘋傳，引起網友們熱議及近3千人觀看。有網友說：「以前當兵的時候，餐廳前面主桌那些軍官們桌上的飯菜是傳令兵先打好的，很多要退伍的老兵在離營前會來加料」、「這哪一間學校？？？國家真的走向滅亡的路了！」、「乞丐吃東西也比他高尚多了，我看不出來他的身份…」、「這樣的事必須遏止，正面的教育並指正」、「這還好吧 哪個不是這樣長大的，大驚小怪」、「高中是最難熬的時期？！」…。

校方指出，因假日學生沒來上課，經查係當天抬團膳回去的同學，好玩惡作劇所為，在校方確認惡作劇同學後，已請同學將影片下架，並根據影片內容，確認惡作劇的時間點係在該班學生已經用完餐，餐桶已經在進行菜渣集中收理，學生拍片動機是好玩？還是想衝個人網路流量？將待下周學生上學後，再詳細詢問查明處理。校方強調因學生惡作劇行為，引起社會觀感不佳，校方感到抱歉。