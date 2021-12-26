穿越時空到侏羅紀！富里鄉稻草藝術季開幕　自拍打卡難得畫面

▲稻草藝術季於羅山展售中心盛大開幕，花蓮縣長徐榛蔚歡迎民眾闔家造訪，體驗侏儸紀時代的奇幻冒險。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮富里鄉農會主辦之「第三屆稻草藝術季」日前於羅山展售中心旁盛大開幕，今年以「開猩遊樂園—來稻侏羅紀」為主題，展示以稻稈等材料製作出的恐龍造型、竹製大猩猩等約20件裝置藝術，展期預計至明年暑假，歡迎遊客闔家造訪，體驗如同穿越時空至侏儸紀時代的奇幻冒險。

▲▼今年以「開猩遊樂園—來稻侏羅紀」為主題，有竹製大猩猩及恐龍等約20件裝置藝術。

全球暖化將衝擊生物多樣性及作物生產，花蓮縣政府致力推動有機農業及環境永續，政策方針緊扣聯合國17項永續發展目標及2050 淨零排放目標，讓好山好水永續傳承。富里鄉羅山村還是台灣第一個有機示範村，富里鄉農會在推動有機農業不遺餘力，別具巧思的創新行銷想法，更提升富里鄉農特產全國知名度。

富里鄉農會總幹事張素華表示，今年稻草藝術季邁入第3屆，主題是「開猩遊樂園—來稻侏羅紀」，展期預計展出到明年暑假，由農友、居民、師生及藝術家創作，挑戰製作各式的恐龍，包括三角龍、劍龍、翼龍、雷龍、蝶龍等，還有高約1層樓半的破蛋恐龍等作品，透過發揮想像力，將心目中的恐龍樣貌化成有形的稻草藝術。





在參展農友、藝術家發揮巧思精心布置下，運用廢棄的稻稈、竹子及漂流木等素材，打造出暴龍、雷龍、三角龍、甲龍、翼龍、阿馬加龍、摩斯拉、刺盾角龍、劍龍等造型的裝置藝術，現場宛如穿越時空來到遠古的侏儸紀時期，遊客們紛紛拿起手機自拍打卡，紀錄這難得的畫面。

