雲林、嘉義驚現「侏儸紀公園」！他騎單車1000km畫出恐龍…網瘋傳

▲有網友騎單車創作GPS圖畫，在雲林、嘉義一帶的地圖上畫出9隻恐龍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

現在有些人在跑步、騎車或爬山時，都會利用GPS記錄自己移動的路徑和里程數。一名網友就利用Google maps規劃路線，記錄自己騎自行車的過程，並利用路程的軌跡在雲林、嘉義一帶的地圖上「畫出恐龍」，超特別的作畫方式一曝光，引發上千名網友關注。

一名網友近日在臉書PO出一幅GPS圖畫，只見上頭共有9隻類型不同的恐龍，每隻都是他利用Google maps紀錄騎車的路徑來「畫出」。他表示，每隻恐龍的里程都控制在100至130公里之間，最後總共騎了約1000公里才完成這幅「侏儸紀公園路線圖」。

這名網友事後將這幅「侏儸紀公園1000km」放上Google maps的檔案導航，以提供其他車友挑戰。他也透露，每隻恐龍的大小適中，適合個別騎，「操一點也可以1天畫2隻，希望大家1眼就可以認出是甚麽恐龍。」文章一出，許多網友紛紛驚嘆，「太強了吧」、「太厲害了」、「太猛，請收下我的膝蓋」、「真有創意」、「國土練成陣的概念」。

事實上，英國業餘自行車手安東尼•霍伊特（Anthony Hoyte）就曾用App來記錄自己的運動路程、時間和里程數，有天他在倫敦市區耗時了9小時，順利畫出了麋鹿的頭，事後他也將作品在推特上分享，鹿角栩栩如生的模樣令無數網友驚艷，一舉在網路上爆紅。

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