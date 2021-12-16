紫微老師傳激凸照：妳未來老公　女大生控性騷...網批神棍挨告

▲女大生在Dcard指控遭紫微斗數老師以自拍照性騷擾的噁心經過，網友聲援而遭老師控告。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

1名女大生上網爆料，之前請紫微斗數老師幫算未來老公會是怎麼樣的人，老師竟po自拍照稱：「長這個樣子」，讓女大生感覺噁心、被污辱，多名網友批這是「性騷擾」、「神棍」而挨告妨害名譽，其中周姓男子到警局做筆錄，才知提告的紫微老師真實姓名，台北地檢署16日以周男主觀無犯意等理由，處分不起訴。

8月間，Dcard的靈異等討論版出現「紫微斗數社群老師性騷擾+惡意造謠」系列討論串，但目前已經被刪文，不過網友仍幫忙整理出，當時文章主旨是女大生在1個由「韓蘭嬌」管理的LINE算命社群發言，「我想問什麼時候會結婚，對象是個怎麼樣的人」。

▲女大生po出LINE截圖，質疑老師性騷擾「有夠噁」。（圖／翻攝Dcard，下同）

結果社群成員「常杏嬌」先代答：「這個老師沒辦法回答」，經女大生追問後，帳號「一個不願透露顏值的紫微老師」po出1張男子做鬼臉的自拍照，聲稱「妳將來老公長這個樣子」。女大生當下回覆「有夠噁」，「這是性騷擾嗎」，另名社群成員也感覺不被尊重，決定退社。

女大生在Dcard抱怨「這個老師一直把問題聚焦在長相上，甚至還傳自己的照片說這是我未來的另一半，我當下超級不舒服，我甚至覺得被污辱，有個中年……大叔還激凸」，多名網友熱烈討論，質疑這個LINE社群是神棍集團，周姓網友也留言「到時候變成法院認證的神棍」。

紫微斗數老師憤而向警方控告多名網友涉嫌妨害名譽誹謗等罪，警方逐一調查身分，其中住在台北市大安區的周男被通知到警局時，還一頭霧水，看著告訴人的名字直說不認識，警方告知是紫微斗數那篇討論串事件後，周男才恍然大悟，原來是被紫微斗數老師告了，並坦承確實有跟著留言。

檢察官收案後認為，周男留言當下根本不知道紫微斗數老師的身分，只是根據女大生的po文以及相關LINE截圖，對整起疑似性騷擾事件作出評論，主觀讓並沒有要批判或毀損紫微斗數老師的犯意，最後以犯罪嫌疑不足等理由，處分不起訴周男。

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