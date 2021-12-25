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台日「外交經濟對話」遭陸批挑釁　民進黨：家務事不用指三道四

▲▼民進黨今（24日）上午與日本執政黨自民黨舉行「2＋2外交經濟政策意見交流會」。（圖／民進黨提供）

▲民進黨與自民黨舉行「2＋2外交經濟政策意見交流會」。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨昨（24日）與日本執政黨自民黨舉行「外交經濟對話」，討論支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」等合作議題，引發中國大陸駐日大使館抨擊是「變相開展官方往來」，違背國際關係基本準則，及中日「四項政治文件」原則。對此，民進黨國際部主任羅致政今（25日）回應，民進黨跟世界各國政黨交流，是民進黨的家務事，中國不用指三道四。

台日執政黨昨天上午舉行第二次「2＋2會談」，台方代表為民進黨立委兼國際事務部主任羅致政、立委邱志偉，日方則由負責外交部的自民黨會長佐藤正久及經濟產業部會長石川昭正眾議員主談。

民進黨會後舉行記者會說明，日方在對話中明確表示支持台灣加入CPTPP，同時也表達日方對我國開放福島五縣市農產品進口的關切立場，此外，台日雙方談及半導體供應鏈對兩國政治及經濟安全的重要性，同意未來針對半導體及相關產業建立架構更完整、更具系統性的全方面合作。佐藤正久也透過推文表示，台日執政黨的2＋2會談彌補了雙方沒有正式邦交而不足的官方溝通。

不過，中國大陸駐日大使館昨天晚間提出抗議表示，台日「外交經濟對話」實質上是「變相開展官方往來」，嚴重違背國際關係基本準則，及中日四項政治文件原則，是對中國主權和內政的「蓄意挑釁」，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已針對此事向日方提出「嚴正交涉」。

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