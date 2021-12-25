日本研發「品嘗電視」舔出新滋味！模擬酸甜苦辣　網友曝大膽想法

▲日本明治大學教授研發出「品嘗電視」（TTTV）。（圖／路透社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

人類在科學技術上日新月異，隨著多媒體內容豐富多端，使人們更加注重在感官上的體驗，包含追劇與看電影時的視覺、聽覺、沉浸式體驗往往是家庭劇院等相關設備追求突破的方向。然而，味覺與嗅覺也是人類非常重要的感官體驗！一名日本教授研發出「看見味道的電視」，只要裝上10種香精罐，就能品嘗螢幕上的酸、甜、苦、辣。

根據《衛報》，日本明治大學教授宮下芳明（Homei Miyashita）近來成功研發出一款「品嘗電視」（Taste the TV，TTTV），號稱能讓閱聽觀眾在螢幕畫面上舔出特定食物的擬真味道，後台機器配備至少10個旋轉式香精罐，罐裡會裝入事前條配好的各種味道，以比例、份量互相組合調配，機器模擬出來的味道會透過高壓噴嘴灑在衛生透明薄膜。

之後，機器會將沾滿液體的衛生薄膜傳輸至電視螢幕上，閱聽觀眾只要靠近螢幕、伸出舌頭，就能夠品嘗出電視所模擬出的特定味道，而這種設計其實就宛如電視畫面的調色盤，藉由紅、綠、藍等各種原色光線條配出色彩繽紛的精彩畫面。

▲▼品嘗電視」（TTTV）機器能夠配置10罐香精，供調配味道。（圖／路透社）

明治大學一名女大生在記者眼前實地測試，她向機器指定要品嘗到巧克力的味道，經過幾番嘗試後，機器總算將調製好的味道噴灑在衛生薄膜上，薄膜也傳送至畫面上，她伸出舌頭舔螢幕後讚嘆道，「像是牛奶巧克力的味道，好甜！」

宮下芳明表示，「我的目標是做出一款品嘗電視，它能夠讓使用者在家中邊看電視、同時能夠體驗到在餐廳用餐時的感覺。我用過去一整年的時間研發出品嘗電視，若要拿到市面上販售，預計價格將落在10萬日圓（約新台幣2萬4千元）。」

該款「品嘗電視」期未來前途光明，因為在新冠疫情期間，它可以用於培育廚師、調酒師的遠距教學，或是測試人類味覺功能等。宮下芳明也計畫，未來將與企業展開合作，推出能夠展現出烤箱Pizza味道的功能。

另外，宮下芳明過去也曾研發出能強化味覺刺激的叉子。對此網友表示，「我有大膽的想法」、「SOD可以出新系列了」、「有海鮮的味道嗎」、「不可以色色」。