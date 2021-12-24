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台南耶誕跨年贈限量口罩吸睛　歌迷提前排隊搶佔最佳位置

▲台南市「2022台南市耶誕跨年系列活動」，有死忠歌迷提前1日在入口處排隊搶占最佳位置，市府宣布演唱會當日贈送民眾今年特製的活動限量口罩，數量有限，送完為止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市「2022台南市耶誕跨年系列活動」，有死忠歌迷提前1日在入口處排隊搶占最佳位置，市府宣布演唱會當日贈送民眾今年特製的活動限量口罩，數量有限，送完為止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府主辦「2022台南市耶誕跨年系列活動」，25日晚上即將舉行「巨星耶誕演唱會」，惟從24日上午開始，就有死忠歌迷提前1日在入口處排隊搶占最佳位置，市府也宣布演唱會當日贈送民眾今年特製的活動限量口罩，數量有限，送完為止。

▲台南市「2022台南市耶誕跨年系列活動」，有死忠歌迷提前1日在入口處排隊搶占最佳位置，市府宣布演唱會當日贈送民眾今年特製的活動限量口罩，數量有限，送完為止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

儘管氣象預報周六起全台氣溫急凍，仍有來自外縣市的歌迷前於24日上午即前往市府搭起帳篷，長時間守候只為搶佔舞台前方最接近偶像的位置。而市府也準備精美好禮回饋市民，除了有限量口罩，也將在活動中公布一支由國外臉蛋男神親切問候的影片，將給歌迷極大驚喜。

此外，市府去年特製活動專屬口罩贈送給參與民眾，結果大受好評，許多民眾主動詢問今年是否還有特製口罩可領取？為了不讓民眾失望，市府今年特別商請台南口罩大廠「康那香股份有限公司」贊助製作活動專屬口罩，設計以紫色為底，表面印有2022及綠、橘、黃三色的主視覺，給人感覺十分鮮明具活力。

台南市政府表示，今年的專屬口罩將放置在會場南島路入口處，讓民眾下午3時30分入場時即可領取，由於數量有限送完為止，喜歡的民眾不妨早點前往領取以免向隅。

▲台南市「2022台南市耶誕跨年系列活動」，有死忠歌迷提前1日在入口處排隊搶占最佳位置，市府宣布演唱會當日贈送民眾今年特製的活動限量口罩，數量有限，送完為止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因市府今年採取高規格防疫措施，會場周邊將以圍籬封閉，除了持有身心障礙手冊的民眾可由府前路專屬入口進入，以方便進入舞台前方的愛心區，其他民眾須由南島路的入口進入，進行體溫量測、實名制、手部消毒等防疫措施。

市府表示，因國際病毒變異株Omicron的威脅，中央疫情指揮中心規定參加民眾於場內須全程配戴口罩，除補充水分外禁止飲食。此外，居家檢疫、居家隔離、自主健康管理者，以及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀民眾均不得參加活動，請在家收看電視及網路直播。

▲台南市「2022台南市耶誕跨年系列活動」，有死忠歌迷提前1日在入口處排隊搶占最佳位置，市府宣布演唱會當日贈送民眾今年特製的活動限量口罩，數量有限，送完為止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本場活動預計由晚上7時開始至10時結束，當晚電視轉播頻道為TVBS （56台）、有線電視台南第3公用頻道、TVBS Asia台，MOD平台則是TVBS 精采台，另外民眾也利用網路在TVBS NEWS YouTube頻道、臺南TODAY臉書、黃偉哲市長臉書同步收看。

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