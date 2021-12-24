警追毒犯「路口撞擊畫面曝」！26歲騎士成植物人　單親媽恐難求償

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南一名26歲的林姓男子去年騎乘機車外出，途中遇上永康分局警方追捕毒犯，直行的林男反應不及，當場在路口猛力撞上左轉的警車，因此重傷成了植物人。事後林男的單親媽媽雖提出告訴，但檢方認定員警當時有依規定鳴笛，因此無肇責，予以不起訴。林母未來求償之路迢迢，恐怕相當艱難。

▲楊姓警員駕駛巡邏警車支援緝捕毒犯時，在永康區中華路、中山南路口與林姓男子所騎機車發生碰撞。（圖／記者林悅翻攝）

檢警調查，這起車禍發生在2020年6月12日上午9時44分許，當時永康分局警方在中華西街盤查毒品人口時，一名毒犯意圖逃脫，警方隨即呼叫線上警力支援，楊姓員警便開著巡邏警車趕往現場。

路口監視器畫面拍下，當時警車沿著中華路往北行，準備左轉進中山南路時，對向的林男則騎著機車直行經過路口，因前方等待轉彎的貨車遮蔽視線，林男不察，當場撞上左轉的警車，連人帶車重摔在地。

雖林男事後經醫院急救挽回一命，但仍因傷勢過重，被醫師判定成為植物人，未來生活無法自理，且還得面對龐大的醫療、看護支出。據了解，林男來自單親家庭，媽媽不甘兒子才26歲，正處於人生起步的黃金階段，卻因一場車禍意外人生就此毀滅，憤而向涉案員警提告過失傷害告訴。惟檢方調查後，認定楊姓員警當時有依規定開警示燈及鳴警報器，車禍原因係林男未注意警笛，因此判定楊員無肇責而不起訴。

林母第一時間提出刑事告訴，尚未提出民事求償，事發至今一肩扛起兒子每月高昂的醫療、看護費用，經濟重擔已經難以負荷，如今楊姓員警過失傷害不起訴，未來若要求償，只剩聲請國賠一途，但求償之路迢迢，能否如願勝訴，尚在未定之數；對於楊員不起訴的結果，林母相當難以接受，考慮將聲請再議及國賠。

▼林男雖經急救挽回一命，但傷勢過於嚴重，被醫師判定成了植物人。（圖／記者林悅翻攝）